【人口販賣】警方再接獲多2宗港人「賣豬仔」求助個案　消息指警方O記跟進調查

東南亞地區爆出多宗華人被「賣豬仔」的情況，警方最新表示，今年以來收到14宗港人求助個案，較昨日(17日)公布多2宗，報稱誤墮求職或網上情緣等騙局，在外地被禁錮，勒索10多萬至幾十萬元不等，有關個案與入境處至今收到的17宗求助重疊。另外，據了解警方有組織罪案及三合會調查科已接手跟進事件。

入境處昨日表示，收到17宗求助，其中12人已安全離開當地。外交部駐港公署亦表示高度重視涉港領事保護工作，全力維護海外香港同胞的安全與合法權益，與入境處協助在外港人小組、外交部領保中心、駐有關國家使館等保持密切溝通，推動有關使館做當地政府工作，積極查找失聯人員下落。下步將繼續會同入境處和前方使領館，跟進案件進展。詳情即看【下一頁】

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記者：蘇文軒