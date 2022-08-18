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【最新疫情】6間院舍有新增個案　學校呈報48宗個案2間學校個別班級停課

社會 16:50 2022/08/18

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（林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏交代最新疫情。

張竹君指，6間院舍有新增個案，包括4間安老院及2間殘疾院舍：

  • 鳳凰奧運護老院有限公司
  • 北區雅苑
  •  心悠居長者之家
  • 基督教靈實協會靈實護養院
  • 香港善導會秦石中途宿舍
  • 香港心理衞生會李鄭屋宿舍

另外，學校呈報48宗確診個案，有26間是幼稚園及幼兒中心，7間是小學、3間中學。過去7日有5間學校有2宗以上個案，有2間學校有一班需要停課：

  • 粉嶺嘉福邨嘉福浸信會幼兒園PN班
  • 九龍城香港澳洲國際學校6J班

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記者：陳麗娜

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