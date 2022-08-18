【最新疫情】6間院舍有新增個案 學校呈報48宗個案2間學校個別班級停課
社會 16:50 2022/08/18
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏交代最新疫情。
張竹君指，6間院舍有新增個案，包括4間安老院及2間殘疾院舍：
- 鳳凰奧運護老院有限公司
- 北區雅苑
- 心悠居長者之家
- 基督教靈實協會靈實護養院
- 香港善導會秦石中途宿舍
- 香港心理衞生會李鄭屋宿舍
另外，學校呈報48宗確診個案，有26間是幼稚園及幼兒中心，7間是小學、3間中學。過去7日有5間學校有2宗以上個案，有2間學校有一班需要停課：
- 粉嶺嘉福邨嘉福浸信會幼兒園PN班
- 九龍城香港澳洲國際學校6J班
【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路 骨科醫生細說病人的「奇蹟」
【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：陳麗娜