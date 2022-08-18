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【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話

休閒消費 17:14 2022/08/18

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恐怖情人在街邊起飛腳踢男方。

俗語有云「打者愛也」，但並不代表「拳打腳踢」，近日，有網民上載一段路邊「女打男」的影片到社交平台，女方向男方拳打腳踢之餘，更大罵男方，事件引起網民廣泛的討論及分享，嘆息「幾時都係單身好」。

最新影片

近日，有網民於Facebook群組「香港單身狗關注組」分享了一段影片，未知地方是否發生在香港，但影片可見男方被打至坐在地上，女方先後「起了四次飛腳」，一邊責罵，一邊踢男方的頭部及身體，再從旁狠掉飲料到男方身上。事後，男方跪在地上，女方雙腳踩在男方腳上，再「篤住」男方頭部訓話。

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期間女方情緒激動，更一度手指指責罵男方。片段流出後，不少網民都大呻「個男既好慘」、「好恐怖」、更坦言「幾時都係單身好！」。不少網民都認為男生沒有尊嚴可言，「好心分手」、「一個願打，一個願挨」，亦有人認為女方嚴重傷人，「打頭、頸呢D部位，真係尋仇先會做，隨時死人」！

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責任編緝：蕭雅文

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