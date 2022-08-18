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【城市地標】第六代山頂纜車下周六登場　向本地乘客提供2個月開幕優惠

社會 16:44 2022/08/18

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山頂纜車將於下周六重啟。

山頂纜車將於下周六(27日)重啟，第六代山頂纜車將於同日登場，山頂纜車公司表示，為感謝香港市民在升級工程期間的支持，在開幕階段將推出2個月優惠予香港市民，包括快閃網上優惠及感謝香港通行證，同時推出428元的限量版「超級粉絲套裝」 ，限售300套，以慶祝起源於1888年、歷經3個世紀的悠長故事進入歷史性的新階段。

山頂纜車早前進行耗資7.99億元的重要升級發展計劃，包括更換動力、控制及信號系統、纜索、軌道，以及翻新中環和山頂纜車總站，以配合載客量更大的新纜車，擴建後的中環總站室内候車區可容納多達1,300人。除了將乘客候車的時間大大縮短超過7成外，遊客更可於中環總站內享受到充滿活力和豐富吸引力的全新視聽娛樂體驗。

    點擊圖片放大
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香港上海大酒店有限公司物業部集團總監孫漫天表示，對第六代山頂纜車的面世感到非常興奮，山頂纜車一直以來都是遊客必到的景點之一，相信這次發展計劃能將它提升到一個全新水平，成為世界上其中一個提供最好遊客體驗的旅遊景點。

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