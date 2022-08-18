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【育兒心得】沒條件的愛Vs沒底綫的縱　港孩被爸媽寵壞變自私精

育兒經 16:38 2022/08/18

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有些爸媽將愛變成溺縱，影響孩子成長。（《親親我好媽》劇照）

經常會有家長問：「究竟愛和縱有甚麼分別？」

這個倒不是三言兩語就能簡單回答的問題，但倘若家長搞不清楚，後果可會是非常嚴重。有爸媽怕若對子女表達愛，會容易縱壞孩子，所以習慣了對子女終日板着臉一副不可親的模樣，愛孩子就愛在心裏吧，切勿讓他們知道，結果子女誤以為爸媽從來都不愛自己呢！

又有爸媽以為愛孩子就是要甚麼都依他們的，從來都不會說「不」，怕若否決了孩子會傷害了他們的小小心靈，結果卻孕育了自私自利缺乏同理心的怪物來。

經驗告訴我，「愛」是沒條件的，而「縱」是沒底綫的。

最新影片︰

若然子女長得不夠漂亮、張嘴不懂說乖巧話討人開心、頭腦又不夠聰明，成績老是考得不夠好，那麼爸媽就不愛了。這種付上條件的，根本就稱不上是愛呢，真正的愛，是姑勿論上帝送給我們怎樣的一個孩子，爸媽都會盡心盡意一生守護着他們。

有些爸媽愛孩子卻愛到一種沉迷的境界，自己的孩子是人，其他的人卻瞧不上眼；對自己孩子仁慈溫柔，對其他人卻兇巴巴的另一個模樣，這類家庭孕育的孩子是最容易被寵壞的。

有個四歲小孩鬧彆扭：「我唔鍾意公公坐我隔離……」小孩的媽媽竟然二話不說對着老人家喊：「喂，你坐開讓個位出嚟啦！」是愛是縱？你清楚的。

原文刊於《經濟日報》，原題為「是愛是縱？」。

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撰文 : 鄧藹霖

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