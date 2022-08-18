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【樓價有得估】一蚊Joe租住西半山三房單位　黃美棋達成開餐廳心願

娛樂 17:23 2022/08/18

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《樓價有得估》

TVB以「樓價」為主題的問答遊戲節目《樓價有得估》，由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）擔任主持。今晚（18日）播出的第五集，嘉賓陣容為謝雪心、崔建邦對戰林正峰、林景程。

租金大豪客

是集外景主持黃婧靈（波波）帶大家參觀「租金大豪客」單位，「一蚊Joe」游莨維原來在傳統豪宅區西半山租住了一個三房單位連車位，並花了十多萬裝修：「地方唔算大，所以要向高空發展，其中兩間房都係擺碌架床。」

至於另一「大豪客」則是J2ers之一的葉靖儀，則與兩位家姐在九龍灣甲級商廈租了一間1,300呎的Studio教瑜伽，Studio樓底夠高之餘又對住海景，學員可以邊做空中瑜伽邊歎靚景。

而嘉賓林正峰因「車位」問題兩度失挫，因而一度激動至「紅都面晒」，遭Do姐取笑：「點解你咁易面紅嘅？」

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「熊家」決戰「龍家」

至於明晚（19日）播出的第六集則上演《愛．回家之開心速遞》內鬥篇，由「熊家」的呂慧儀、蘇韻姿決戰「龍家」的鄭世豪、李偉健。

是集波波帶大家參觀「七線人棄王」林浩文及黃美棋的餐廳，林浩文最近在中環租了一個900呎舖位開餐廳，餐廳裝潢甚有格調，讓人如置身雨林般。

而在將軍澳中心開餐廳的黃美棋表示，原來開餐廳是其人生目標之一。童星出身的她，將聯同波波重演其成名作《行運一條龍》的經典場面，十分過癮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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