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【人口販賣】保安局成立專案小組跟進事件　至今收20港人求助12人安全

社會 17:10 2022/08/18

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有港人被誘騙到東南亞後失聯，並被禁錮和強迫從事非法活動。保安局副局長卓孝業今日(18日)下午表示，保安局高度重視事件，已成立專案小組跟進，至今已收到20名香港人求助個案，12人已確認安全，當中10人已返港，2人仍安全在當地，當局會積極跟進求助。

卓孝業稱，專案小組成員將包括保安局、警務處和入境處，並會與外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館和領事館、國際刑警等平台，與各地執法機構跟進，如果海外港人需要求助，可致電24小時熱線1868。

其餘被困的8人仍身處緬甸，據了解人身自由受限制，當局稱會繼續聯絡外交部尋求協助。卓孝業續稱，警方有組織罪案及三合會調查科會接手調查事件，當局已在網頁上加設外地求職騙案的特別提示，並呼籲市民不要前往緬甸北部等地區，但對相關東南亞國家的旅遊警示仍維持黃色。

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記者：蘇文軒

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