【三跑涉貪】廉署拘捕機管局4名高層　涉利用三跑工程職權收受承辦商利益

廉政公署表示，過去2天進行代號「暴雪」的執法行動，拘捕香港機場管理局4名人士，為「三跑道系統項目」以短期合約聘用的一名總經理、一名首席高級經理、一名高級經理及一名高級工程督察，以及26名受聘於工程承辦商及分判商的職員和其他人士，懷疑他們於協助批出工程及物料供應合約，以及相關的行政和財務安排上涉嫌貪污。

被捕的30人介乎27至77歲，涉及3女27男。廉署早前接獲貪污投訴，指稱有機管局人員在參與「三跑道系統項目」時涉嫌利用職權收受利益，遂展開調查。調查顯示，過去數年間，上述機管局首席高級經理的銀行戶口，有多筆懷疑是賄款的現金存款共數百萬元，部分款項經由其家人協助存入銀行。調查亦發現，該4名機管局人員涉嫌曾多次在不同食肆、夜總會及其他娛樂場所接受有關承辦商及分判商人員的款待。



廉署發言人指出，此宗貪污案件與工程及物料供應合約的審批、行政及財務事宜有關，調查未發現任何資料顯示當中涉及工程質素及物料規格方面的問題。

香港國際機場於2016年展開的「三跑道系統項目」，機管局以短期合約形式額外聘用多名工程專業人員協助管理，包括上述4名機管局人員。他們參與管理此項目的各項合約，包括「主要填海」及「第三條跑道建造」工程合約，職責包括協助批出及管理相關的建造合約及物料供應合約，以及處理相關的行政及財務安排，例如安排工程物料供應及工程費用發放等事宜。



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記者：蘇文軒