【有個閨密叫祖藍】王祖藍遇上閨蜜容祖兒　小學老師同窗神秘現身爆往事

▲ 王祖藍同容祖兒是小學同班同學，兩人相識超過30年。

王祖藍和容祖兒，除了是圈中好友，其實「祖」已認識，兩人是基督教香港信義會馬鞍山信義學校的同班同學外，更同是校內歌詠團的成員。

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最近祖藍為無綫主持新節目《有個閨密叫祖藍》，將於本周日（21日）晚十點半，播出第四集，嘉賓便是同學容祖兒。今次節目還原「課室」讓「孖祖」重拾「小學時的那些年」，兩人先後要通過多項「快速考試」，包括「美術」、「音樂」及「體育」題等，考驗體力之餘仲考埋轉數同口才，真係聽見都攰。最終輸家需接受由「東南西北」決定出來的大懲罰。

▲ 「孖祖」又笑又喊真係好感動嘅場面。

祖兒嘆愈大愈似男人

除了密集式的課堂，當然還有小息時間，「孖祖」一邊開心吃著製作組預備的零食點心、一邊剝遍那些年的花生。祖藍坦言小學時好「乞人憎」，並大爆祖兒很受男同學歡迎，指曾有男同學請教他追求祖兒之道，祖藍說：「我斜對面都有同學鍾意你㗎，啲男仔都係鍾意成熟同有女人味嘅女仔。」祖兒聞言感嘆表示，人大了反而沒有人追，自覺愈大愈似一個男人，

反而大個咗冇乜呢啲嘢（有人追），其實好想搵番細個斯斯文文嘅感覺，我覺得我愈大愈似一個男人，忽略咗做女仔嘅溫柔。

▲ 祖兒表情包大放送。

問到兩人有否曾經「鍾意過對方」，祖兒即時嚇至噴飯狀，但又貪過癮追問祖藍曾否「動情」，慘遭考起的祖藍停頓三秒後自嘲打圓場說：「唔夠膽諗，高過我點夠膽諗。」祖兒聞言九秒九抵死反駁：「但大部分人都高過你喎。」

▲ 當製作組問到佢哋有冇鍾意過對方嘅時候……

互爆對方戀愛史

製作組還事先準備了兩人六年班的班相，「孖祖」一見到即八卦地跟循照片追尋昔日回憶，除了對自己小時候的「尊容」感不滿，眼利的「孖祖」還鬥快尋獲彼此初戀對象，更忍不住興奮大爆「對象」的中文全名，嚇得祖兒急忙阻止：「喂！唔好講人全名啦！」之後興起的祖藍再如數家珍般大爆認知中祖兒的「曖昩名單」，當中竟然聽到「李克勤」三個字，兩人更不約而同爆笑，到底「咩葫蘆賣咩藥」？

▲ 製作組竟然摷到佢哋六年班嘅班相。

而製作組專誠安排了兩人昔日老師及同窗在節目中神秘現身，感人的是，每位亮相嘉賓均對祖兒讚不絕口，其中一名祖兒由小學認識到現在的閨密，更大爆祖兒初入行時辛酸史，及祖兒小時候「單純事件簿」。面對突如其來的驚喜及昔日回憶的衝擊，祖兒與祖藍不約而同落下感動又感觸的淚水，更一度相擁幸福地笑，場面感人。

▲ 祖兒感動落淚，但祖藍個樣好感觸。

87年創校

於1987年創立的基督教香港信義會馬鞍山信義學校，位於沙田馬鞍山恆安邨，是一間男女校的資助小學，學校以中文為教學語言，這小學佔地面積大約 3,500 平方米，屬於「中型偏小」的校園，學校設有24個課室，1個禮堂，1個操場，教學人員共51人；班級總數為22 班，每級約有4班。

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責任編輯︰王明芳