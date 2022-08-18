【港區國安法】47人初選案戴耀廷黃之鋒等29人認串謀顛覆國家政權罪　18人否認控罪

▲ 戴耀廷等共29人就初選案認罪，案件將交付高等法院進行判刑。資料圖片

【港區國安法】47人初選案戴耀廷黃之鋒等共29人認串謀顛覆國家政權罪 18人否認控罪

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，所有被告均完成交付高等法院程序，其中戴耀廷及黃之鋒等29名被告於交付程序中承認控罪，其餘18名被告不認罪，案件將交付高院處理判刑及審訊，29名被告將於9月及11月，分11批於高院進行案件管理聆訊。按交付程序中控方讀出的逾百頁案情指，當中戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟等5人為主要組織者。戴於2020年4月制定「真攬炒十步」路線圖，提及要引發血腥鎮壓，再遊說外國對內地和香港特區實施政治及經濟制裁，又主張「攬炒」的關鍵是取得及控制35席或以上的立法會議席。

本案47名被告中，29名被告包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉穎匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉，早前於交付程序中均表示認罪，將交付高院處理判刑，並排期於9月1日至11月4日，分11批於進行案件管理聆訊。另外18名被告則於交付程中不認罪，將交付高院處理審訊。

按交付程序中控方讀出的逾百頁案情指，戴耀廷與區諾軒於2019年12月，於《蘋果日報》等不同媒體發布文章進行游說工作。戴於2020年4月制定「真攬炒十步」路線圖，當中的最後一步是為香港帶來一場嚴重危機，引發血腥鎮壓。最終再遊說外國對內地和香港特區實施政治及經濟制裁，目標顯然是透過擾亂立法會正常運作，推翻及癱瘓香港特區政府，試圖顛覆國家政權。

戴又主張「攬炒」的關鍵是取得及控制35席或以上的立法會議席，然後全數否決財政預算，逼令特首解散立法會及辭職。至於取得立法會多數議席的關鍵是，確保立法會選舉中不會出現「𠝹票」問題。 戴、區、趙家賢及鍾錦麟等5人為此共同組織和公開宣傳了泛民主派初選（下稱初選）。

初選透過全民投票決定參選人支持度，當中得票率最高的參選人需參加正式選舉，「Plan B」參選人則負責代替被取消資格的候選人，參選人需同意上述協議。為了確保參選人遵守承諾，其中1名組織者透過於網上及報紙廣告發起「三投三不投」，促請初選選民只投票予參加初選、承諾按初選結果參加或不參加選舉的參選人。

戴、區、趙及鍾等5人屬初選的主要組織者，其餘42名被告則參與初選，他們收集100名選民提名後，向民主動力提交初選提名表、1萬元按金及簽署聲明，表示同意戴、區兩人在協議會議的共識，如「民主派35+公民投票」的目標。民主動力、香港民意研究所則負責後勤工作，曾為此眾籌逾340萬資金。而《港區國安法》生效後，各被告亦未有停止，其中戴、區及趙舉辦6個選舉論壇，以促進初選。

梁晃維、張可森、鄒家成於2020年6月擬定「墨落無悔 堅定抗爭 抗爭派立場聲明書」，內容包括當選後需否決財政預算案，以迫使特首回應「五大訴求」，及當參選人支持度不足時須停止競選活動。聲明獲被通緝的羅冠聰和張崑陽等37人簽署，當中有被告於Facebook 發布聲明，部份被告有簽署但未有發布。部份屬公民黨及新民主同盟被告亦有簽署，公民黨曾代3名被告於Facebook發布聲明。

初選於2020年7月11至12日舉行投票，於各區設置251個票站，當中有172個屬區議員辦事處。戴、區及趙在選票點算完畢後宣布，是次初選涉及逾61萬張選票，74名參選人，當中有31名參選人勝選。本案被告則有27人勝出、15名被視作「Plan B」的敗選人，其中黃之峰等9人隨後被選舉主任取消參選資格。

中聯辦曾於7月中公開譴責初選違反國安法，政府於同月底宣布立法會選舉因新冠炎疫情延期，部分被告隨後亦在訪問及文章中提倡抗爭，並堅持實施計劃。

據司法機構網頁顯示，29名被告將於9月1日至11月4日，分11天於高等法院進行案件管理聆訊，預計需時1小時。

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記者：梁錦麟