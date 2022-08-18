【人口販賣】澳門司警接3宗求助　另勸止3名女子赴柬埔寨

最近在台灣揭發多宗「賣豬仔」到東南亞的個案，事件蔓延至港澳。澳門司警公布，接獲3宗懷疑高薪誘騙澳門居民到東南亞的案件，其中一名男子上月已到老撾，目前安全；另有3名女子原定今日(18日)前往柬埔寨，經司警遊說後沒有離開澳門。

澳門司警稱，首宗案件於本月4日接報，一名女子報稱其弟弟上月11日經朋友介紹，月薪5,000美元到老撾賭場擔任公關，該名男子目前已離開當地，並安全身處其他國家。

司警近日再接獲3人報案，其中一人報稱去年曾獲他人介紹到東南亞工作，但未有前往，只是近日留意到相關新聞而報案。另一名女子則報稱，她的朋友原定今日前往柬埔寨工作，經司警游說下決定留澳。

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記者：蘇文軒