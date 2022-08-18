【星級保養】46歲林熙蕾公開去水腫妙法　不捱餓4招保凍齡女神身段

▲ 46歲一代性感女神林熙蕾，外貌體態不輸少女。

現年46歲的一代性感女神林熙蕾，日前出席品牌活動風采依然，外貌體態不輸少女。其實林熙蕾自2011年與商人楊晨結婚，並誕下兩女後，鮮少在公開活動中或熒幕前亮相。而林熙蕾多年來能維持凍齡外貌及身材，其實與她規律的飲食習慣有著莫大關係。她曾自曝瘦身秘訣在於「管住嘴」，比起節食，她認為懂得挑選食物更重要，而為了避免水腫，她會在下午4時後禁吃一類食物。

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林熙蕾現為兩女之母，體態仍仿如少女，相當纖瘦。她曾公開自己一日三餐的進食原則，維持飽腹感但也不會發胖，適合需要控制體重的人士參考：

1. 清淡低GI飲食

林熙蕾的飲食以清淡口味為主，但確保一日三餐中一定有澱粉，選擇的是低GI（GI，升糖指數）食物，像是糙米、番薯、藜麥類等，含豐富纖維質，能幫助消化。而當她想吃火鍋等較重口味的食物時，她就會放在早上吃，令身體不太有負擔，像是早餐會食火鍋肉片，沾一點醬油就很美味。

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2. 下午4時後禁吃水果及葉菜類食物

下午4時後，林熙蕾就不會進食水果，或菠菜、芹菜、莧菜等葉菜類食物。因為這些蔬菜屬寒性，容易造成水腫。若要進食蔬菜，她就會選擇根莖類蔬菜，如椰菜花、西蘭花、茄子、蘆筍、四季豆等。

3. 自製去水腫飲品

林熙蕾推介兩款去水腫的養生飲品，分別是紅豆茯苓蓮子湯以及薑汁。紅豆茯苓蓮子湯是由茯苓、紅豆、蓮子，再加適量糖粉熬煮。林熙蕾提醒要同時吃下湯渣才有消水腫功效，同時也可取代一餐的澱粉量，幫助身體排除多餘水分。

另外，林熙蕾也會在早上喝一杯薑汁去水腫，讓身體溫暖，以改善寒性體質。做法是將老薑去皮切塊，加水榨汁，濾渣後煮滾，放涼，再裝入玻璃瓶雪藏，或做成薑汁塊放入玻璃保鮮盒雪藏。每天早上用大約10ml薑汁，加入適量黃糖與100cc熱水來飲用。而她亦貼心提醒，成品要用玻璃容器盛載，至於有胃病及嚴重上火的人就切勿飲用。

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4. 多元運動保持體態

林熙蕾每星期會大約運動3至4次，所涉獵的運動類型眾多，包括瑜珈、普拉提、游泳、快走、跑步等，以鍛鍊身體不同部位，讓體態更完美。

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責任編輯：羅嘉欣