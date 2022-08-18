【智慧老人】堅持拾荒資助貧苦學生讀書　9旬退休教授無悔晚年奔波不休

▲ 一名9旬退休教授堅持每晚拾荒變賣，賺錢來資助一些窮困學生。

貧苦學生所得資源較缺乏，甚至因家庭經濟問題，無奈未能繼續學業。內地一名9旬退休教授堅持每晚拾荒變賣，為的只是賺錢來資助一些窮困學生，希望他們都能完成學業。即使他晚年奔波不休，但為了學生依然覺得值得。

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拾荒變賣助學生完成學業

綜合內地傳媒報道，現年90歲的王坤森早年於浙江大學醫學院任教，自1993年退休後，一直想辦法資助貧苦學生。他每月有約6,000多元（人民幣，下同）退休金，但用作他與家人的生活費，如果想幫助有需要的學生，他就要再額外賺錢補貼，因此自2012年起開始了10年的拾荒生活。

王坤森每晚11時至翌日淩晨3、4時，推著三輪車出門拾荒，再將撿到的廢棄物品變賣，有時辛苦撿了一個晚上，卻賣不到10元，但他默默將這點錢儲起來。他曾資助一名大學生長達4年，以每年5,000元人民幣（約5,800港元），幫助他完成大學課程。

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從小失學深明教育可貴

小時候的王坤森與父母、兩個姐姐和一個哥哥，一家六口一起生活。後來媽媽不幸病逝，爸爸工作不穩定，收入也成問題，一家生活陷入困境。由於戰亂關係，他從小失學，直至12歲才有機會讀書，而他的兄姊卻連接受教育的機會也沒有。王坤森珍惜讀書機會，也明白教育的可貴，其後他在浙江大學醫學院任教國防教育課達15年。他曾指︰

我自己到那麼晚才能讀書，所以我知道沒書讀的苦。

他平日需彎著腰伸手到垃圾桶裡撿，長年拾荒下連腰也直不起來。有人奇怪他為何日間不拾荒，非要等到晚上這麼累，他解釋白天拾荒的人是為了謀生，比他更有需要，不能跟他們搶。他認為自己退休了，可在日間休息，晚上才外出拾荒也無妨。他抱著「生命不息，助學不止」的態度，矢志不移幫助學生，直至自己生命盡頭。

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責任編輯︰王明芳