【校花校草2022】第11人Gordon入圍心情如坐過山車　人氣校草John望再長高：10cm就夠

由創意平台試當真，聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes!舉辦《校花校草2022：從現在發掘未來》，成功入選21強的校花校草今日（18日）由三位主腦游學修、許賢及蘇致豪的帶領下，首次會見傳媒。

21強的人馬包括10位校花以及11位校草，大會將安排他們接受為期9個月的「星級專業集訓」及真人騷拍攝。

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在早前30強進20強的回合，大會開放讓觀眾在IG上進行全民投選心水參賽者入圍，但當中出現「買票」的情況，部份參賽者的票數於短時間內突然飆升，經過系統監察及計算後，試當真逐一為參賽者計算出不合理的票數，經參賽者同意下扣減數量，再整合出最終的20強人馬。

但由於校草排名第10的曾梓賢（曾Sir）與排名的11的陳諾弘（Gordon），在計算後僅僅相差一票，由於計算一定存在誤差，游學修最後決定讓Gordon一同入圍，令校草人數變成11強，但稍後會在首周淘汰環節，將會淘汰一名校花及兩名校草。

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校花Abbie

在上回合票數排名第10的校花陳欣欣（Abbie）順利入圍，有部份支持排名第11的校花阿夢（陳穎悠）對結果感不滿，覺得阿夢應該入圍，又順道攻擊Abbie。

Abbie就此事回應：「男生那邊只相差一票，是值得讓11人入圍的。游學修亦有解釋說我跟阿夢之間其實相差超過700多票，我不會因為網民的說話而覺得自己不值得，亦會多謝大家給我投的票，會繼續努力做好自己。」

問到是否已經做好準備、面對攻擊，她則謂：「我年紀尚小，未有好多見識，但當有事情發生我會向正面方向去想，希望整件事會向好，這是我的取態和做法。」

▲ （陳慧安攝）

校草第11人Gordon

本以為自己會被淘汰的Gordon，坦言當日已經準備好「遺言」，沒想到游學修決定讓他一同入圍。

Gordon笑指當時感覺就似坐過山車，會珍惜這次的機會：「好替另外四位被淘汰的參賽者不開心，好想跟他們走下去，但亦會捉緊這次機會，跟另外十位兄弟一起經過訓練去磨練自己，讓大家看到一直進步的我，我特地在instagram簡介寫上『進步』二字，就是為了提醒自己要不停進步，給大家見到一個勁的Gordon，而非像直播一樣只會說『即係、即係』的我。」

▲ （陳慧安攝）

接下未繼續交由觀眾投選入圍者，問到Gordon有否信心走得更遠，他直言：「不能說無信心，一定要對自己有自信，如果對自己無自信做甚麼都不會成功，所以希望自己走得更遠，透過節目讓大家見到更加真實的我。」

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▲ （陳慧安攝）

人氣參賽者何求

本來票數落後，但因為直播中言談得體、甚有觀眾緣的John（何求）成功入圍，他自言知道自在硬件上並非最出眾的參賽者，慶幸直播中觀眾看到他的努力、投他一票：「覺得好幸運，借用《媽媽的神奇小子》台詞，『原來小明係可以跑得快過架火車』，有種奇蹟的感覺。」

現在同時在學習拳擊與唱歌的他希望能「軟硬兼施」，想表現更多元化令觀眾見到更多的他：「最想要改善的是身高，目標是長高10cm就夠，我份人不貪心。」

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記者：陳心怡

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