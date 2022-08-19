【移英港人】英國再開大型港式超市專請港人　即叫即製港式小食助解鄉愁

▲ 移英YouTuber為大家介紹英國最新大型港式超市。

繼BRITKONG SHOP之後，英國再多一間港式超市。居英港人兼YouTuber Ophelia近日拍片和大家介紹新開張、全港人員工超市Village Super。超市主打亞洲人氣食品，當中最吸引必定是即叫即製港式奶茶、茶記原隻生炸雞髀及菠蘿包等小食，相信可以為一眾移英港人解鄉愁。

▲ YouTuber Ophelia和大家介紹英國全新港式超市Village Super。(圖片來源: Ophelia Chan YouTube頻道)

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主打港日韓台貨

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位於Bicester的Village Super於7月底開幕，距離倫敦約1小時車程。Ophelia在影片中表示店面員工全是香港人，超市佔地面積亦相當大，設計風格以時尚簡約為主。

主要售賣中港日韓零食、米和麵食、急凍食品等。而醬料調味方面，可以見到有大量港人耳熟能詳的品牌。酒區更設有日本梅酒、清酒和韓國酒等。而最令Ophelia感到驚喜的是，超市竟有售賣冰皮月餅應節。

港式掃街小食

▲ 超市亦有售菠蘿包。(圖片來源: Ophelia Chan YouTube頻道)

超市除售賣食品及雜貨外，亦設有即叫即製美食攤檔，有多款口味的雞蛋仔、菠蘿包、生炸雞髀及台式小食等。當中，英國首間港式珍珠奶茶店Trini主打3款奶茶，分別為茶味香濃的港式奶茶、奶味重的台式奶茶及較甜且帶有雲呢拿味道的泰式奶茶。除此之外，亦有售賣樽裝奶茶。

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Ophelia在影片中亦簡單訪問奶茶店店主Eric移民創業心得。Eric表示自己約2020年年尾才移民英國，花半年時間適應當地生活才創業，並希望日後可以自己的能大力幫助更多移英港人。

先多謝Village Super老闆的賞識同邀請，加上店面員工全部是香港人，好有親切感。希望可以推廣港式奶茶文化同將來可以請多啲香港人一齊努力。

網民力撐港人

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不少網友都有在影片下留言，表示支持專請港人的做法「好開心香港人可以在英國落地生根，有自己的工作，發展自己的事業，相信假以時日，一定會有另一番新景象」，更有網民鼓勵港人在外地創業「希望唔單止係飲食業 港人在其他行業都可打出一新天地」。

資料獲Ophelia授權，影片來源: Ophelia Chan YouTube頻道

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責任編緝：張懿慧