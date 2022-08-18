【IGCSE放榜】IGCSE成績公布　耀中誕3名超級狀元奪10A*

▲ 耀中誕生3名IGCSE超級狀元，考獲10A*。

今屆國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）成績於今日（18日）出爐，香港耀中國際學校公布應屆考生IGCSE勇奪佳績，並誕生3名考獲10A*狀元。

最新影片︰

耀中本年度有15位學生於IGCSE勇奪10A（全部均以考取A*或A級計算），當中3位同學獲得10A*。另外27位學生考獲9A（全部均以考取A*或A級計算）佳績。

該校參與應屆IGCSE考試的148位考生中，共87%的學生獲頒「優等」文憑（Distinction）或「良等」文憑（Merit），成績概要如下（全部均以考取A*或A級計算）︰

15位學生勇奪10A，其中3位學生考獲10A*

27名學生獲得9A

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

耀中學生在2022年度IGCSE考試中的表現，具體表列如下：

參加IGCSE耀中第11班考生人數 = 148

獲頒「優等」文憑（Distinction）學生人數 = 73

獲頒「良等」文憑（Merit）學生人數 = 56

考取A*至A級成績比率 = 耀中考生所有應考科目 49%

考取A*至C級成績比率 = 耀中考生所有應考科目 87%

香港耀中教育總監及行政校長史麥田（Martin Scott）對同學們的表現感到鼓舞，他表示，「由於疫情反覆，持續的網上教學無疑對莘莘學子產生影響。然而，耀中的同學亦在這個時期展現過人的抗壓及適應力。」他指教學團隊和同學間的緊密聯繫，令學生無論實體或線上課堂期間亦能靈活學習，為考試作好準備，再次創下理想佳績。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳