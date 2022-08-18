【超市大搜查】5歲兒童可飲用脫脂奶　一文看清11款脫脂牛奶飲品成分

▲ 一文看清11款本港超市常見的脫脂牛奶飲品成分。

牛奶或牛奶飲品含有豐富營養，有些嬰幼兒開始加固，新手爸媽或會問到應何時可給孩子飲用牛奶，而市面上牛奶或牛奶飲品的種類形形式式，包括有全脂、低脂、脫脂等，那應如何選擇？一般而言，可依小朋友的歲數去釐定，5歲或以上可飲用脫脂奶。TOPick在市面搜羅了11款脫脂牛奶，列出當中的營養成分，家長為子女選擇時可參看。

脫脂奶屬牛奶飲品可含添加劑

「牛奶」和「牛奶飲品」 大不同，引述《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，奶類（milk）指牛奶，包括忌廉（cream）及離脂奶（separated milk），奶類所含奶脂不得少於3.25%。牛奶飲品則指，將流質奶脂與奶粉、奶固體等合成的飲品，容許產品含有食物添加劑或其他物質。

消費者基本上可以從產品名字作大致區分，可從「牛奶」（Milk）、「牛奶產品」（Milk Beverage）去分辨。名為「牛奶」或「鮮奶」是100%全脂純牛奶；「牛奶飲品」即為有添加的飲品，即高鈣、低脂、脫脂等。

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5歲後可飲用脫脂奶

以奶脂肪去區分，奶類所含奶脂不少於3.25%，半脫脂奶所含奶脂介乎1.5%至1.8%，而脫脂奶所含奶脂不多於0.3%，而奶脂肪量影響所含的熱量卡路里。

依衞生署建議，1至2歲的幼童可飲用全脂牛奶，每天飲用360至480毫升，2至5歲兒童可選擇飲用熱量較低的低脂奶，每天飲用480毫升；而5歲後可飲用脫脂奶。除奶以外，亦可選擇其他奶製品例如乳酪或加鈣豆奶。

衞生署建議5歲孩子可飲用脫脂奶，是因為本港5分之1的小學生有超重或肥胖的現象，為減低本港兒童肥胖現象，故作出以上指引，不過，每個兒童飲食量及活動量不同，家長可因應子女的個別需要，選擇適合的奶類。

兒童從奶主要攝取的營養素是鈣質，一般低脂奶或脫脂奶已能提供適量鈣質，毋須選用標榜為小朋友而設的奶粉。世衞也不建議飲用標榜為小朋友而設的奶粉。

11款脫脂牛奶飲品營養成分

TOPick在各大超市找了9個品牌，共11款脫脂奶，當中以它們的總脂肪含量由低至高排列，總脂肪由0%至0.34%不等，亦列出其他營養分亦供參考。名單如下︰

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*以上資料以產品包裝為準

脫脂奶也有營養價值

以上脫脂奶很多時都會註有「高鈣」，其實屬添加成分。註冊營養師周詠苑曾受TOPick訪問指出， 「脫脂奶」、「低脂奶」牛奶飲品因脂肪被除去，添加鈣質、維他命A及D等營養素的「高鈣奶」。事實上，低脂或脫脂奶並非所謂「假牛奶」或無營養價值，它們所含的蛋白質、碳水化合物、鈣質等營養素與全脂奶並無差異，反而脂肪量更低，而且加工過程會加入維他命A、D等脂溶性維他命，可彌補脂肪減少後的營養流失，營養成分更均衡。

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責任編輯︰顏紫燕