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梁熙小西灣邨議辦開幕　麥美娟、李慧琼、曾鈺成等撐場

政治 19:14 2022/08/18

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民建聯立法會議員梁熙位於小西灣邨的地區辦事處今日開幕。（胡偉明攝）

民建聯立法會議員梁熙，位於小西灣邨的地區辦事處今日開幕，民政及青年局局長麥美娟、民建聯主席李慧琼和前主席曾鈺成等，到場參與揭幕儀式。梁熙強調，會爭取在小西灣設港鐵站。

梁熙致辭時指出，民建聯自2005年起在小西灣設立地區辦事處，由時任主席馬力開始，前立法會議員鍾樹根和張國鈞亦先後接手，形容是傳承。

競選期間，梁熙曾誤稱爭取在西灣河興建港鐵站，而廣為人知。他今日亦重提事件，形容從政路上難免會有挫折，但強調未來會努力爭取在小西灣設港鐵站。

曾經擔任區議員和立法會議員的麥美娟，則分享過去從事地區工作經驗，形容「做地區」後私人時間會減少，因為有空亦要「開站」、「洗樓」等。她又指，即使如今已由議員轉官員，但她在辦公室亦會「打開道門」，歡迎同事入進表達意見。

曾鈺成亦分享，自己在25年前開設第一個地區辦事處，服務社區後更加明白基層遇到的困難，即使現時已再無擔任公職，仍然會收到市民求助，透露會將部分個案轉交梁熙跟進，並讚揚對方的表現。

李慧琼則指，今次是她第2次參加梁熙地區辦事處開幕，強調對方現時在東區的辦事處亦不止兩個，又讚揚梁熙主打醫療衞生議題，做得出色。

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撰文 : 傅流螢

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