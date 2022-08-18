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【Disney+劇集】《變形女俠：律政英雌》今日上架　煲劇前4大備忘

娛樂 19:26 2022/08/18

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全新Marvel Studios原創劇集《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk: Attorney at Law）於今日（8月18日）在Disney+上架，煲劇前有4大必讀要點： 

1.全新角色登場

《變形女俠：律政英雌》由艾美視后塔提安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）演的珍妮花華特斯（Jennifer Walters），自從被表哥變形俠醫的血液啟動異能，隨即變身成為極具威力的變形女俠。

在預告中，變形俠醫教導女主角控制異能的要訣，但可見到她駕輕就熟，而且發揮得更好，隨時比變形俠醫更「勁揪」。

2.律政題材混合喜劇元素

珍妮花本來是律政精英，獲得異能後，生活翻天覆地引發連場笑料。

預告片中見到變形俠醫以「特別方法」特訓珍妮花，以及兩位綠巨人之間的互嘲互動，

劇集邀《摩登家庭》（Modern Family）導演之一阿努華利亞（Anu Valia）及Kat Coiro參與製作，可知劇集走爆笑風格。

3.職業型女性生活為背景

女主角珍妮花是位年過30、單身女性，既要工作又要追求愛情，閒時更需要與閨蜜Happy hour，令女性觀眾有共鳴。

4.拓展MCU世界

Marvel Studios每次推出新作，粉絲們定期待當中出現的彩蛋。於已發布的預告片內，除老是常出現的「至尊魔法師」王（Wong）外，更有由添羅夫（Tim Roth）回歸飾演這位變形俠醫的元祖勁敵惡煞（Abomination）。

而最值得期待的還有同樣是律師的夜魔俠（Daredevil）出現，繼《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）後再度現身，讓觀眾期待兩位同為律師的角色同場較量。

最新影片推介：Alice專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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