【影帝護妻】韋史密夫護妻打人4個月後公開道歉　醫生解構潛意識行為：受童年家暴影響

▲ 韋史密夫今年3月，為妻衝上台掌摑嘉賓基斯洛克。

韋史密夫 (Will Smith) 在今年三月奧斯卡金像獎，當他聽到諧星基斯洛克 (Chris Rock) 侮辱其妻珍達娉琦的「鬼剃頭」時，他立即衝上台掌摑基斯一巴。事隔四個月，兩位當事人在不同場合也發表聲明。

最新影片：

事發後韋史密夫到印度靈修，閉關反省四個月。最近他拍片再就掌摑事件道歉，他稱：「基斯，我向你道歉，我的行為是不可接受。」他也在片中回應外界質疑，為何在打人後沒當場道歉，他稱自己當時腦中思緒一片混亂。在訪問中亦被問及其妻子聽到基斯的玩笑大翻白眼，是否暗示要他做任何事？但韋史密夫說：「這是我自己做出的決定，珍達與這決定一點關係都沒有。」在怒摑風波事件不久，筆者曾經發表文章指出，當時韋史密夫的行為可能是受到潛意識的影響，在潛意識層面「本我」(Id) 戰勝了「超我」(Superego)，所以做出非理性的行為，同時被壓抑多年的童年家暴經歷也驅使他不由自主地上台保護弱小的妻子，這與韋史密夫四個月後的道歉解釋非常吻合。

另一方面，基斯洛克在七月初開騷時，他提到：「有人說，語言的殺傷力很強，原因只是他從未被人掌摑過。不過我早已學懂放下，我自己並非受害者，我不會因為被紙張割傷就去醫院求診。」基斯的言詞證明他有作出自我檢討，明白語言是一把雙刃劍，既可傷人又可傷己，他的言詞也表示他擁有一顆寬恕的心，不執着已發生的事情，並已原諒韋史密夫。雖然他避而不見韋史密夫，但他的動機可能是想將大事化小，讓傳媒不能再為事件炒作，他們就像現代版的廉頗與藺相如。在戰國時代藺相如避而不見廉頗，最終廉頗也選擇負荊請罪，韋史密夫拍片道歉是負荊請罪行為，剛巧基斯也像藺相如那樣有著三寸不爛之舌。

很多時夫妻爭拗或父子情仇，往往源於一些誤會或爭執，由於大家各執一詞，最終事情變得一發不可收拾。幸好這兩位明星也能平靜下來檢討自己的言語和行為，並作出直接或間接的道歉，這自我檢討和知恥近乎勇的道歉行為是化解爭拗最好的方法。另一方面，在爭拗當中，很多時會誘發出受害者心態，從而攻擊對方令彼此關係急速惡化。但基斯宣稱他並非受害者，這位諧星高尚的情操可能是來自他的心理防禦系統---幽默感。像基斯這種顧全大局和採用一笑置之的幽默感來應對壓力，與韋史密夫勇於改過的行為，都是很值得我們效法。或許在不久將來他們會像廉頗與藺相如那樣，最終成為刎頸之交！

標題經TOPick編輯修改，原題為「現代版的廉頗與藺相如」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

文章獲林震醫生授權轉載。