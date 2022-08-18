【寵物情緣】大學生畢業後創立甲蟲協會　狂熱蟲友盼效法日本推動成教材

▲ Joseph（左）和Nick (右）在中學時已認識，大學畢業後共同創立昆蟲協會。

香港養貓狗人士眾多，但也有不少相對冷門寵物，仍有一班熱心人士支持。2019年創立的香港甲蟲研究協會（簡稱甲蟲協會）便是一例。

協會由兩名熱愛甲蟲的大學會所創立，成立3年來，致力推廣飼養甲蟲知識，為小朋友舉辦興趣班，包括有特殊教育需要的學童，並希望長久發展成學校的課外興趣科目。

將軍澳中心現正舉辦「森之市集」，當中跟香港甲蟲協會合辦的《甲蟲王國大冒險》，既在商場展出共18款昆蟲活體及標本，同時亦舉辦尋蟲考察團及工作坊，由專業導賞員帶同團友於西貢龍蝦灣實地考察大自然昆蟲生態，啟發小朋友探索更多甲蟲的生態特性。

▲ 「香港甲蟲研究協會」3位核心成員（左起）：Nick、Bubu、Joseph，都是甲蟲的狂熱愛好者。

小題：創會近4年歷考驗

「甲蟲協會」由兩名畢業不久的大學生Nick和Joseph在3年前創立，二人自中學時已是同校好友，並且都喜歡養小動物，尤其對甲蟲有興趣。

Nick憶述：「8歲歲，媽媽在泰國帶了兩隻甲蟲給我玩，自此就十分喜歡，會找買書學習甲蟲知識，跟著去金魚街買了第一隻甲蟲來養，之後帶返學校玩，令到好友Joseph也成為甲蟲迷。」他們同時會養蝸牛、烏龜、倉鼠等，自言十分頑皮的他們，亦經常把寵物帶返學校，和其他同學交流。

▲ 正於將軍澳中心舉行的大型甲蟲展覽。

兩位好友各自升上大學，分別攻讀牙醫和工程系，但對甲蟲的熱愛卻愈來愈盛。二人就想到不如把興趣變成事業，19年便成立了本港首個以甲蟲為主題的社區組織「香港甲蟲研究協會」，旨在透過教育結合昆蟲知識，令到被視為冷門的此興趣更加普及化，今年聯乘商場合辦的昆蟲展覽，也是協會成立以來規模最大型的展覽。

「昆蟲協會」現時核心成員共有6人，會員人數至今約2000多人，屬穩步發展。Joseph回想創立協會以來，都經歷過不少挑戰。「創會第一年遇上社會運動，之後就到疫情，令到許多工作坊和活動都要延期，至去年疫情緩和，協會才能急速發展，可以籌辦各類生態遊和相關課程。」

Nick表示：「創會初期，我正在海外讀書，要靠Joseph主力營運，至最近畢業才能返港幫忙。因自己讀牙醫，家人也會問這個協會是否長久，但自己希望抱持信念去做，不要忘記想推廣甲蟲的初心。」

他們解釋協會現時是自付盈虧，收入主要靠舉辦工作坊和活動的費用，去年獲社創基金的資助，為SEN學童設計昆蟲課程，讓協會有經費去營運，而稍後他們也會籌備網上商店，售賣跟昆蟲相關的產品。

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香港曾有熱潮

他們坦言在香港養甲蟲相對冷門，全港的飼養者可能只有一萬，活躍的「蟲友」則約數百，但原來在十多年前也曾一度成為熱潮。

「當時有套日本動畫《甲蟲王者》很受歡迎，故有很多家長會為小朋友去買甲蟲，最高峰時全港有30間甲蟲店，後來熱潮退卻，就少了人去養，現時僅餘一間實體的甲蟲店，所以我們都想透過相關的課程和活動，令更多人去認識甲蟲。」

Nick分享甲蟲是相對易養的寵物，不須太過勞心。「大部甲蟲都沒攻擊性，也沒有味道，牠們主要吃沒有防腐和添加劑甲蟲啫喱，隔三日至一星吃一便已可，不過甲蟲怕熱，在香港夏天高溫很易熱死，故飼養環境最少要開風扇，我就會長開冷氣，保持在攝氏22度最適合。」

他指甲蟲壽命很短，只有一至兩年，故不擔心會有棄養或放生問題，而甲蟲死後可做成標本供觀賞之用。「雖然甲蟲易養，但要養大也有學問，自己也學習許多關於發酵、遺傳的知識，蟲友都會互相比較誰的甲蟲較大，大家都希望每一次養出來的甲蟲，都比之前的更大更靚，便好有滿足感。」

Joseph則指養甲蟲也是很好的親子活動。「有些甲蟲的格鬥能力很高，如巴拉望扁鍬形蟲，在甲蟲界的格鬥力數一數二，而小朋友都會特別喜歡這類昆蟲，因為可以拿來看打交，但我們會教小朋友不可這樣，因令甲蟲有傷亡始終不好，應有正確的飼養態度，甲蟲是用來保護、觀賞，而非用來打鬥。」

他指日本和台灣在甲蟲的教育推廣都是一個典範，前者更稱得上是甲蟲之國，更會把甲蟲列入學校科目，這都是現時「甲蟲協會」欲推動的目標，此外，他們亦期待日後通關以後，能舉辦更多生態考察團，繼續以推廣甲蟲知識為己任。

記者：陳家昌