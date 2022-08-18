【校政風波】教師控陳南昌紀念學校校監親妹涉違法任獨立校董　多個教師職位空缺未確定憂影響開學

▲ 陳南昌紀念學校教職員指控校監親妹涉違法任獨立校董，質疑不合理使用防疫津貼涉款300萬元。（陳國峰攝）

香港青少年培育會陳南昌紀念學校多名職工今日（18日）舉行記者會，指控該校辦學團體及法團校董會管理不善，包括現任署理校監陳瑞蘭的親妹陳美蘭違法擔任獨立校董，又指校監干預校政以致學校在距離開學尚有半個月時仍未能確認組建教學團隊，恐影響教學質素。教工會已陪同求助教職員代表到港島區域教育服務處通報教育局。

該校老師巫偉精去年發現，時任獨立校董陳美蘭的姊妹陳瑞蘭、陳妙蘭同時擔任法團校董會的辦學團體校董，涉嫌違反《教育條例》，而陳美蘭已於去年8月離任法團校董會校董。他又發現，辦學團體每年呈交社署的「最高三層職員薪酬檢討報告」中，轄下宿舍院長職級由社會工作主任改為高級社會工作主任，涉及的額外薪酬逾15萬元，與上學年不符。

該校多名老師亦指控，今年3月出任署理校監的陳瑞蘭涉干預校政，拖延及擾亂原有招聘程序，包括新增檢視全校教師資歷等不必要程序，令直至距離開學僅半個月時，數名將於8月31日合約期滿的教師尚未獲通知是否續約，合共約10多個教師空缺仍未確定，嚴重影響開學後的課程編排與教師們的備課工作。

教工會指，在記者會前收到辦學團體及校董會發出的律師信，信中強調如記者會上出現任何不實指控而影響校譽，將保留向相關人士追究法律責任及損失的權利。校方亦在會後發聲明，指過往數月發現有學校人員在人事聘任及採購方面，涉嫌有嚴重失當行為，事件已交由律師團處理。校董會亦隨即成立了不同的小組委員會，積極改善管理架構以符合教育局的要求。

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記者：黃穎津