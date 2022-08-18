【環球貿易】一帶一路高峰論壇本月底舉行　80位沿線國家及地區政商人士參與

▲ 第7屆「一帶一路高峰論壇」將於8月31日至9月1日舉行。（資料圖片）

港府及香港貿發局合辦的第7屆「一帶一路高峰論壇」將於8月31日至9月1日舉行。論壇以線上線下混合形式進行，主題為「攜手共創新篇章」，探討「一帶一路」倡議如何透過粵港澳大灣區及《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）等多邊合作，為環球經濟注入增長動力，並為各地帶來更多投資及商貿機會。

論壇為香港特別行政區成立25周年慶祝活動之一，於8月31日以線上線下形式開展，翌日活動則全部於線上進行，將有約80位「一帶一路」沿線及相關國家和地區的主要官員及商界人士、來自全球的投資項目擁有及營運者、投資者及服務供應商等參與論壇。首日將設兩個主論壇，為「合作共建新里程」及「把握協同發展新機遇：『一帶一路』與粵港澳大灣區」，分別探討RCEP如何為相關區域注入新動力，及講解「一帶一路」為粵港澳大灣區帶來的機遇，企業應如何利用自身優勢，在商業世界佔得先機。

另外，多個機構包括律政司、保險業監管局、香港數碼港管理有限公司等，將於論壇設立多個專題分組論壇，議題涵蓋國際爭議解決、保險服務、大灣區基建發展、數據科技發展、綠色金融、集資融資、數碼科技等。

香港貿發局今年亦將投資項目及商貿配對環節的服務時間延長至7日，即於8月31日至9月6日舉行，並引入新功能，包括在論壇現場播放項目視頻，增加項目的曝光率，並讓投資者和專業服務公司更了解項目詳情。有關環節包括一對一項目對接會和投資項目推介。

今屆論壇亦將於線上線下同步舉辦展覽，有逾60間參展商，當中設「全球投資機遇專區」、「香港專區」及「大灣區科技專區」。「全球投資機遇專區」將展示不同國家大型投資項目和投資機遇；「香港專區」將展示香港企業的優越服務及商業優勢；而「大灣區科技專區」展示來自大灣區的參展商所提供的高端創新科技、人工智能、數碼技術和解決方案等。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)

https://topick.hket.com/article/3313011

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴