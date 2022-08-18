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【非法收債】警拘18男女涉非法收債　年齡最小僅13歲

社會 20:33 2022/08/18

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警拘18男女涉非法收債，年齡最小僅13歲。（黃傑偉攝）

警方今日（18日）表示，將軍澳警區於2021年接獲728宗與收數有關案件，相比2020年接獲695宗上升33宗，滋擾行為包括電話滋擾、貼大字報、上門滋擾更甚牽涉刑事行為，包括刑事恐嚇、塞匙窿、淋紅油及毆打債仔等情況。除對街坊及債仔外，對地區治安亦構成影響。警方亦發現18歲以下少年參與非法收數活動有上升趨勢。

有鑑於此，將軍澳警區刑事部於今年2月起，展開代號「銳將計劃亅行動。計劃包括3個方向，均以英文字（E）字為首， early intervention、 enforcement 、engagement，為盡早介入、加強執法及社區協助。警方會針對案情加強執法及聯繫區內保安人員，以打擊區內非法收數行為。由今年2至7月警方接報相關案件388宗，相對去年同期418宗減少30宗，相信計劃已收到成效。

將軍澳警區副指揮官署理高級警司曾俊傑指，警方於8月12日起一星期展開行動，行動共偵破19宗非法收債案件，拘捕18名人士，包括16男2女，其中12名被捕人士年齡低於18歲。

將軍澳警區反三合會行動組督察黃煜程指，以往財務公司對欠債人，會指派有黑社會背景收數組人士追數，現今情況有所改變，不論推廣借貸或招攬收數組人士，財務公司都會以電話或社交平台上，招攬一批希望搵快錢年輕人加入。相關案件有一宗生意糾紛受害人因欠30萬債務，於8月份被包括淋紅油、電話滋擾及塞匙窿滋擾。

警方接報後經深入調查並拘捕4名淋紅油男子，年齡介乎13至15歲，之後再拘捕4名負責派單的中介男子，年齡介乎15至16歲，最後警方拘捕一名31歲相信為集團骨幹成員女子。被捕31歲骨幹女子為大判，收到訂單後策劃追數組成員行動，4名13歲中一學生於網上遊戲認識一名15歲派單中介人，從而被招攬入追數行列。策劃行動亦相當仔細，由買紅油至供應物資及實際行動均分工仔細，4名年青被捕人只收取100至200元報酬而負責前線行動，收入均被大判骨幹女子抽去大部分佣金。另一宗個案於8月份，一名無力償還債項債仔，家中被刑事毀壞更衍生成爆竊案件。警方於案件中拘捕4名男子，包括一名29歲策劃男子。

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記者：黃傑偉

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