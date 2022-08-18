【紅黃碼】安心出行電話熱線服務時間明起延至晚上11時 港府將增加人手處理
「安心出行」電話熱線明日（19日）起加強服務，港府將增加人手，熱線服務時間亦會延長至晚上11時，協助市民處理有關「安心出行」流動應用程式以及「紅、黃碼」轉碼事宜等問題。市民由明日起可於每日早上7時至晚上11時致電2626 3066查詢。
政府發言人表示，過去數天留意到有小部分市民未能成功轉碼，原因可能包括「安心出行」程式未有更新至3.4.0或以上版本，或流動裝置未連結至網絡、網上自我申報快速測試陰性結果提交的身份證資料不準確或未符合申報條件，又或他們接受核酸檢測、申報快速抗原測試陽性結果、作出入境申報及接種疫苗時，使用不同的身分證明文件及號碼等。為解決市民的疑難，政府會透過增加電話熱線人手及延長服務時間一站式協助市民。
發言人補充，已接種至少兩劑新冠疫苗的確診人士，如在第6天及第7天，或其後連續兩天均在快速測試獲陰性結果，可在網站自我申報後提早完成隔離，其「安心出行」會自動比對系統的申報紀錄及即時將其「紅碼」回復為「藍碼」，至今已有近1萬人成功申報，並取得「藍碼」。
發言人強調，自「紅、黃碼」安排推出以來，系統一直運作暢順，容量充裕，至今已為「安心出行」用戶進行超過1.2億次比對及近7萬次轉碼操作。
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責任編輯：黃悅晴