【強制檢測】65處所納強檢　涉觀塘麗港城、沙田富豪花園等【附名單】

▲ 曾到訪指明地點人士須在8月19日或20日進行檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月19日或20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

鰂魚涌太古城恒星閣

香港仔石排灣邨碧綠樓

柴灣興民邨民富樓

北角富澤花園富威閣

屯門富泰邨秀泰樓

屯門良景邨良智樓

屯門龍門居12座

屯門山景邨景華樓

屯門卓爾居7座

天水圍天盛苑盛亨閣

天水圍天盛苑盛鼎閣

天水圍天富苑寧富閣

天水圍天逸邨逸江樓

天水圍天華邨華萃樓

九龍城德朗邨德珊樓

橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓

樂富德強苑德華閣

牛池灣嘉峰臺4座

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

油塘高翔苑高麟閣

藍田德田邨德義樓

藍田滙景花園7座

秀茂坪曉麗苑曉晴閣

茶果嶺麗港城15座

茶果嶺麗港城16座

觀塘安達邨智達樓

觀塘順緻苑順榮閣

觀塘翠屏(北)邨翠桉樓

觀塘康麗園D座

將軍澳欣明苑欣蘭閣

將軍澳厚德邨德裕樓

將軍澳將軍澳中心9座

將軍澳善明邨善智樓

將軍澳明德邨明道樓

將軍澳怡心園5座

將軍澳富康花園9座

馬鞍山錦禧苑錦欣閣

馬鞍山恆安邨恆星樓

馬鞍山富寶花園4座

大圍顯徑邨顯貴樓

沙田水泉澳邨月泉樓

沙田富豪花園麗人閣

沙田愉翠苑愉滿閣

東涌映灣園映濤軒6座

東涌逸東二邨勤逸樓

長沙灣麗翠苑麗榕閣

長沙灣凱樂苑凱莎閣

粉嶺祥華邨祥德樓

粉嶺祥華邨祥樂樓

粉嶺欣盛苑欣彩閣

大埔富雅花園4座

大埔大元邨泰怡樓(A, B及 C 座)

上水清河邨清朗樓

石硤尾白田邨麗田樓

青衣長安邨安洋樓

青衣青衣邨宜偉樓

葵涌葵俊苑葵昌閣

荃灣梨木樹一邨楓樹樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

牛池灣彩雲一邨伴月樓

牛池灣彩雲一邨觀日樓

牛池灣彩雲一邨日月樓

牛池灣彩虹邨碧海樓

牛池灣彩虹邨白雪樓

大埔新興花園康民閣

大埔新興花園康誠閣

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責任編輯：黃悅晴