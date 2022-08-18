【強制檢測】65處所納強檢 涉觀塘麗港城、沙田富豪花園等【附名單】
社會 21:44 2022/08/18
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月19日或20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 鰂魚涌太古城恒星閣
- 香港仔石排灣邨碧綠樓
- 柴灣興民邨民富樓
- 北角富澤花園富威閣
- 屯門富泰邨秀泰樓
- 屯門良景邨良智樓
- 屯門龍門居12座
- 屯門山景邨景華樓
- 屯門卓爾居7座
- 天水圍天盛苑盛亨閣
- 天水圍天盛苑盛鼎閣
- 天水圍天富苑寧富閣
- 天水圍天逸邨逸江樓
- 天水圍天華邨華萃樓
- 九龍城德朗邨德珊樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓
- 樂富德強苑德華閣
- 牛池灣嘉峰臺4座
- 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
- 油塘高翔苑高麟閣
- 藍田德田邨德義樓
- 藍田滙景花園7座
- 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
- 茶果嶺麗港城15座
- 茶果嶺麗港城16座
- 觀塘安達邨智達樓
- 觀塘順緻苑順榮閣
- 觀塘翠屏(北)邨翠桉樓
- 觀塘康麗園D座
- 將軍澳欣明苑欣蘭閣
- 將軍澳厚德邨德裕樓
- 將軍澳將軍澳中心9座
- 將軍澳善明邨善智樓
- 將軍澳明德邨明道樓
- 將軍澳怡心園5座
- 將軍澳富康花園9座
- 馬鞍山錦禧苑錦欣閣
- 馬鞍山恆安邨恆星樓
- 馬鞍山富寶花園4座
- 大圍顯徑邨顯貴樓
- 沙田水泉澳邨月泉樓
- 沙田富豪花園麗人閣
- 沙田愉翠苑愉滿閣
- 東涌映灣園映濤軒6座
- 東涌逸東二邨勤逸樓
- 長沙灣麗翠苑麗榕閣
- 長沙灣凱樂苑凱莎閣
- 粉嶺祥華邨祥德樓
- 粉嶺祥華邨祥樂樓
- 粉嶺欣盛苑欣彩閣
- 大埔富雅花園4座
- 大埔大元邨泰怡樓(A, B及 C 座)
- 上水清河邨清朗樓
- 石硤尾白田邨麗田樓
- 青衣長安邨安洋樓
- 青衣青衣邨宜偉樓
- 葵涌葵俊苑葵昌閣
- 荃灣梨木樹一邨楓樹樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 牛池灣彩雲一邨伴月樓
- 牛池灣彩雲一邨觀日樓
- 牛池灣彩雲一邨日月樓
- 牛池灣彩虹邨碧海樓
- 牛池灣彩虹邨白雪樓
- 大埔新興花園康民閣
- 大埔新興花園康誠閣
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責任編輯：黃悅晴