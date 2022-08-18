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【強制檢測】65處所納強檢　涉觀塘麗港城、沙田富豪花園等【附名單】

社會 21:44 2022/08/18

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曾到訪指明地點人士須在8月19日或20日進行檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月19日或20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 鰂魚涌太古城恒星閣
  • 香港仔石排灣邨碧綠樓
  • 柴灣興民邨民富樓
  • 北角富澤花園富威閣
  • 屯門富泰邨秀泰樓
  • 屯門良景邨良智樓
  • 屯門龍門居12座
  • 屯門山景邨景華樓
  • 屯門卓爾居7座
  • 天水圍天盛苑盛亨閣
  • 天水圍天盛苑盛鼎閣
  • 天水圍天富苑寧富閣
  • 天水圍天逸邨逸江樓
  • 天水圍天華邨華萃樓
  • 九龍城德朗邨德珊樓
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓
  • 樂富德強苑德華閣
  • 牛池灣嘉峰臺4座
  • 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
  • 油塘高翔苑高麟閣
  • 藍田德田邨德義樓
  • 藍田滙景花園7座
  • 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
  • 茶果嶺麗港城15座
  • 茶果嶺麗港城16座
  • 觀塘安達邨智達樓
  • 觀塘順緻苑順榮閣
  • 觀塘翠屏(北)邨翠桉樓
  • 觀塘康麗園D座
  • 將軍澳欣明苑欣蘭閣
  • 將軍澳厚德邨德裕樓
  • 將軍澳將軍澳中心9座
  • 將軍澳善明邨善智樓
  • 將軍澳明德邨明道樓
  • 將軍澳怡心園5座
  • 將軍澳富康花園9座
  • 馬鞍山錦禧苑錦欣閣
  • 馬鞍山恆安邨恆星樓
  • 馬鞍山富寶花園4座
  • 大圍顯徑邨顯貴樓
  • 沙田水泉澳邨月泉樓
  • 沙田富豪花園麗人閣
  • 沙田愉翠苑愉滿閣
  • 東涌映灣園映濤軒6座
  • 東涌逸東二邨勤逸樓
  • 長沙灣麗翠苑麗榕閣
  • 長沙灣凱樂苑凱莎閣
  • 粉嶺祥華邨祥德樓
  • 粉嶺祥華邨祥樂樓
  • 粉嶺欣盛苑欣彩閣
  • 大埔富雅花園4座
  • 大埔大元邨泰怡樓(A, B及 C 座)
  • 上水清河邨清朗樓
  • 石硤尾白田邨麗田樓
  • 青衣長安邨安洋樓
  • 青衣青衣邨宜偉樓
  • 葵涌葵俊苑葵昌閣
  • 荃灣梨木樹一邨楓樹樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 牛池灣彩雲一邨伴月樓
  • 牛池灣彩雲一邨觀日樓
  • 牛池灣彩雲一邨日月樓
  • 牛池灣彩虹邨碧海樓
  • 牛池灣彩虹邨白雪樓
  • 大埔新興花園康民閣
  • 大埔新興花園康誠閣

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責任編輯：黃悅晴

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