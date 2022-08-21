【文化傳承】童軍總會夥故宮館推文化傳承計劃　參與者有機會赴北京故宮博物院

▲ 香港故宮文化博物館。（資料圖片）

香港童軍總會與香港故宮文化博物館昨宣布，合作推行「文化傳承計劃」。雙方昨在香港故宮館內的香港賽馬會演講廳舉行計劃開展禮。

計劃包括培訓和暑期參訪兩大元素。初階培訓為一日的訓練課程，內容涵蓋故宮文化、歷史、文物介紹、導賞技巧分享等。進階培訓為一系列訓練課程，經過遴選的成員將有機會加入「香港故宮學生文化大使計劃」，受訓後向童軍成員甚至市民大眾提供導賞、教育及推廣等服務。

暑期參訪則專為完成培訓的成員而設，參加者將有機會參與在北京故宮博物院舉行之專題分享會，並遊覽故宮主題展覽及相關景點，以深化學習。

第一期初階培訓在開展禮結束後隨即於香港故宮展開，獲取錄的 40 名童軍成員在導賞員陪同下參觀了多個展廳，並參加由香港故宮籌劃、特邀專家主講的培訓工作坊。第二期初階培訓預計於今年年底前舉行，童軍總會將於稍後開始招募成員參加活動。

香港故宮館館長吳志華表示，期望是次與童軍總會合作，透過香港故宮文物欣賞及一連串學習計劃，進一步孕育青少年對中國文化藝術和歷史的興趣，傳承中華文化。

童軍總會香港總監劉彥樑指出，是次和香港故宮的協作，為童軍總會日後與社會各界聯手籌辦更多元化的青少年活動，提供了很好的示範，期望能繼續與不同夥伴合作，持續積極地發揮橋樑的作用，讓香港年青人成為「傳承中華文化 連接環球脈搏」的新力量。

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責任編輯：林曉君