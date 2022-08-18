【香港新市容】港府今清理馬頭圍道與石塘街間棚架及雜物　料明日完成

▲ 港府今清理馬頭圍道與石塘街間棚架及雜物 料明日完成（卓永興fb）

港府8月14日起啟動為期三個月的「政府打擊衞生黑點計劃」，各部門着力清理全港600多個衞生和街道管理黑點。屋宇署今（18日）與多個政府部門採取聯合行動，開始清拆馬頭圍道與石塘街及漆咸道北之間後巷的大型棚架，及移走建築材料和雜物，整個行動預計會在明日完成。政務司副司長卓永興下午到場視察。

卓永興表示，馬頭圍道與石塘街及漆咸道北之間的後巷，因有人僭建並於後巷搭建大型棚架，和堆放大量鐵架、鐵通、木板、磚頭等雜物，構成環境衞生問題，並嚴重阻礙有關大廈的緊急逃生通道，對附近居民和商戶造成長期困擾。

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當局今日開始清拆涉事的大型棚架，以及移走堆積在後巷的建築材料和雜物，整個行動預計會在明日完成。屋宇署會繼續就上址周邊的一些違法行為，對涉事者採取法律行動。

卓永興已要求部門持之以監察相關情況。如有人繼續毋視法紀，務必果斷採取行動，保障附近居民和商戶免在環境衞生、走火和建構物安全等方面，受到威脅。

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記者：鄧凱文