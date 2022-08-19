【中秋2022】city'super中秋美食節　集合新派月餅及節日禮品【內附連結】

▲ city'super中秋美食節有多款新派月餅及節日禮品，包括帝一榴金裝貓山王榴槤冰皮月餅（$398）。(city'super提供)

中秋節將至，city'super由即日至9月10日於各分店及網上商店舉辦「中秋節2022」，有多款新派月餅，以及一系列中秋美食，包括海味及水果禮盒等，定能為摯愛親友帶來溫馨的團圓佳節。

在多款新派月餅中，有不少充滿東南亞風味的款式，包括名馬斑蘭味冰皮椰子月餅（$278），源自馬來西亞的純天然食品，以百份百純新鮮椰子果肉製作，並將精選斑蘭融入嫩綠外皮之中，與清甜椰子餡相輔相成，香甜不膩。

另一款的帝一榴金裝貓山王榴槤冰皮月餅（$398），用上100%純貓山皇榴槤果泥作為餡料，屬少有的高純度榴蓮月餅。外層冰皮柔韌軟糯，啖啖香濃甜美，齒頰留香。

台灣代表則有微熱山丘鳳梨及蘋果中秋月餅禮盒（$298），芬芳彈牙的紅玉蘋果結合柔軟細膩的番薯蓉，增添月餅的溫潤口感。另外，鳳梨奶黃月餅的鹹香奶黃為台灣鳳梨天然的酸甜提味，綫條分明的鳳梨花紋，傳遞飽滿祝福。

另外還有香宮╳新竹福源花生醬月餅（$458），來自台灣新竹的「福源花生醬」已創立70年，至今仍依循古法製作與配方比例，從花生烘焙到現榨花生醬都是店家一條龍作業。香宮採用其花生醬入饌，創作出口感綿密、香味濃郁的花生醬月餅。

▲ 香宮╳新竹福源花生醬月餅（$458）(city'super提供)

至於一直人氣高企的大師姐品牌，今年推出20年陳皮豆沙月餅（$368），大師姐出動私人珍藏的正宗新會20年陳皮製作月餅，非常罕見難得，用以入饌難能可貴。

如果想送禮的話，可選擇矜貴的海味，包括澳洲急凍野生海參皇（$628/包），採用澳洲黃玉參，屬光參種類中品質最好的。外形呈圓筒形，口感爽滑有彈性，經已浸發，可即時烹調。配上蠔油和葱段可炮製葱燒海參，或用於佛跳牆和海參燉雞湯等菜式。

另外的南非急凍野生鮑魚（$1,250），於南非野生捕獲，肉質細嫩，味道鮮甜，宜用作炆煮或煲湯用，煲湯後更可留起鮑魚，用來切片做鮑魚滑雞粥，一款食材便可做出兩款佳餚。選大盛屋豐味盛宴-北海道干貝、台灣香菇（$539），不論是餽贈親友或在家宴客均為上佳之選。

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中秋賞月夜除了有月餅外，還要有清甜的水果，city'super有多款來自日本的生果及果汁供選擇，其中包括RingoWork蘋果汁（$80起），嚴選日本青森縣板柳町優質蘋果鮮榨製成，入口清甜，果香濃郁。為配合佳節，更推出「同賀中秋」、「人月團圓」限定版本。

水果則有日本大分縣和泉農園香印提子禮盒（$888）、山形縣岡崎農園桃禮盒（$628），及來自北海道的紅肉蜜瓜（$358），清甜美味。

記者：招美寶