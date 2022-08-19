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【封區檢測】小西灣藍灣半島3座發現6宗陽性個案　95戶無人應門【不斷更新】

社會 09:02 2022/08/19

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政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:21】小西灣藍灣半島3座

小西灣藍灣半島3座約824名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現6宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已提供額外的食物包、消毒用品、快速抗原測試套裝和口罩，以供等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪400戶，當中95戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐
 

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