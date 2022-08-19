【人口販賣】葉劉接居民求助　指緬甸KK園區要求促滙15萬贖身

▲ 新民黨主席葉劉淑儀（中）。(資料圖片)

多名立法會議員關注東南亞失蹤港人事件。新民黨主席葉劉淑儀透露，收到居民求助指，家人被騙到緬甸「KK園區」（禁錮營），要求交2萬美元（約15.6萬港元）贖金。民建聯葛珮帆則要求，向相關國家發出旅遊警示。

葛珮帆指有新招 誘旅客觀景點

本身是行政會議召集人、前保安局局長葉劉淑儀，昨日出席活動後表示，接獲一宗大埔居民求助，指其家人被誘騙到緬甸「KK園區」後被困，對方要求滙款2萬美元贖金，該黨已去信保安局要求跟進。

葛珮帆則在電台上表示，對事件表示非常震驚，不法分子利用「自己人呃自己人」方法，容易令受害人跌入陷阱。她透露，不法分子近期亦有新招數，包括直接向旅客入手，聲稱帶旅客參觀景點，誘騙他們去禁錮營，呼籲如有家人前往東南亞國家後，失聯一段時間，應盡快向警方求助。

她又形容，東南亞部分地區屬於「三不管」地方，不容易採取營救行動，認為港府要加強宣傳，提高港人警覺。她又建議，向柬埔寨、泰國、緬甸等東南亞國家發出旅遊警示，同時加強打擊網上懷疑虛假的求職廣告。

另外，油尖旺前區議員余德寶在另一電台節目指，他目前接獲的個案中，均為20多歲的年輕男子，當中有部分人曾被調換過工作地點，最終輾轉送到緬甸「KK園區」。他指，有受害人未有透露被禁錮期間的遭遇，包括有否被禁食和虐待，但有表達有輕生念頭。

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記者：胡偉明