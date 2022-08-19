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【人口販賣】保安局：至今接獲23名被騙到東南亞港人求助　11人仍被禁錮當地

社會 09:53 2022/08/19

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保安局副局長卓孝業（中）。（資料圖片）

近期懷疑有港人被誘騙到東南亞國家從事非法工作。保安局副局長卓孝業今日（19日）表示，再接獲3宗懷疑被誘騙到東南亞的求助，其中1人仍被禁錮泰國、兩人被禁錮在柬埔寨，3人目前人身安全，求助個案至今增至23宗，有11人仍被禁錮當地。

卓孝業接受電台訪問時指，大部分受害人在社交媒體接觸到招聘廣告，涉及賭場、網上代購及推銷等工作，並無見過接洽人，部分列明要協助開設銀行戶口，當受害人同意離港工作後，詐騙集團會提供機票，受害人抵達東南亞地區後，會被送到工作地點，所有與詐騙集團的溝通只在網上進行。有受害人在當地遭受虐待，受害人親友被索取的贖金由幾千元至十多萬元不等。

初步了解，大部分的人都在網上或社交媒體收到求職廣告，在廣告中包括從事賭場工作、代購、網上廣告、網上推銷。有些清晰地要求協助開設銀行戶口供集團使用，受害人若與他們聯繫，全部用網上軟件通訊，到機場會合時送到一些地點，受到限制活動，然後很多時要求進行電話網上詐騙活動，若他們工作不理想或想拒絕，會受毆打或虐待

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責任編輯：余思嵐
 

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