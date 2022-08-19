【男拔尖子】出身醫護世家獲父母放手追夢　吳卓衡用行動證明可成材

▲ 吳卓衡畢業於名校拔萃男書院，小學就讀拔萃男書院附屬小學。

無綫劇集《白色強人II 》在前晚(17日)播出的一集中，吳卓衡(頭皮)飾演跨性別人士歐子穎，劇情講述他長期服用雌激素而感到不適到急症室求診，頭皮穿上貼身裙配以黑絲上陣，與真女人幾可亂真，加上真情流露的演技，獲得觀眾讚好，其實頭皮今次已經是第三度扮女人，他曾在《法證先鋒IV》及《愛‧回家之開心速遞》都曾扮女人。

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現年24歲的吳卓衡畢業於拔萃男書院，小學就讀拔萃男書院附屬小學，在校期間加入了校內的劍擊、田徑、游泳、手球、足球隊等，曾加入足球區隊及香港欖球青年軍代表隊，現時擁有欖球及羽毛球教練資格，可以說是文武雙全。爸爸是急症室醫生，吳媽媽開設醫療公司，公公婆婆是中醫，出身醫護世家的吳卓衡，父母希望他能夠繼承衣缽做醫生，但吳卓衡偏偏選讀商科，中學畢業後，更入行做演員。

▲ 細細個已經好靚仔。

成為演員是吳卓衡從小的夢想，他曾在訪問中表示爸爸不支持，但都放手讓他嘗試，他自言性格反叛，不喜歡父母安排他走的路：

成為演員令我覺得很開心，曾遇過逾60多小時的通告，但無論多辛苦，也覺得很開心、很充實。這時候，我便會覺得幸好選擇了這條路。

父母擔心不無道理，因為做演員收入不穩定，擔心兒子生活成問題，入行3年的他，收入漸增，終於可以給父母家用，雖然金額不多，但父母收到一刻似收到一桶金。

▲ 動靜皆宜。

頭皮深知做藝人很被動，所以他有運用商科的知識創業，他用利是錢及眾籌方式集資做生意，分別投資開設服裝公司、環保產品公司及夾公仔公司，有能力繼續做戲之餘，也可以維生。

頭皮現在最大目標是希望父母追看他演的劇集：

想證明給父母看，只要肯努力，我也可以成材，讓他們放心。幸運是，我所做的都是喜歡的工作，這給予我很大的動力及人生目標。

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記者：陳麗薇