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【本地展覽】淺水灣展出黃孝逵水墨藝術作品　23幅香港城市景觀表達時代風貌【內附地址】

休閒消費 10:29 2022/08/19

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畫家黃孝逵及其作品《維港暮色》122x122cm 2022年 水墨設色紙本。（畫廊提供）

知名當代藝術家黃孝逵，正在淺水灣影灣園商場Artspace K舉行「凝瀞 • 香港」特展，展出23件香港城市景觀及自然風貌為主題的水墨作品。

在中國歷史悠久的傳統山水畫中，實景山水有着舉足輕重的地位。談到香港水墨畫發展，在1960年代起，內地不少畫家來港定居，包還傳統派、嶺南畫派及其他名家將傳統國畫帶到香港，他們在香港創作和在藝苑、私塾授徒，奠下香港水墨畫的發展基石，並培育不少具有創新精神的水墨畫家，且開啟香港畫壇的「新水墨運動」。

以「香江」為創作及寫生的主題，作品展現中國傳統寫意手法，又兼具西方素描和水彩之風，並吸收西方現代藝術觀念，整體呈現多元思想和創作手法，讓他們迅速成為藝壇的新力軍，為香港藝術界開創了現代水墨嶄新風格。香港水墨藝術不斷演變，進入21世紀，重新水墨興起與傳承中，看到東方藝術的創新與昇華，當代水墨已發展成豐富多變的藝術景象。

《獅山橫空_Lion Rock 》102x210cm 2021 水墨設色紙本。（畫廊提供）

「凝瀞 • 香港」特展策展人李宇涵說，在當代水墨藝術發展中，黃孝逵的創作脫穎而出，畫作保留傳統水墨的特質，但又蘊含着現代的審美和形式，也不被任何派別所限制，逐步發展出自己的繪畫特色，使得水墨藝術表現與當代藝術結合，有成為香港水墨發展史上具有標誌性及代表性的當代水墨藝術家。

黃孝逵最擅長運用黑白虛實的筆墨，與光影及色彩質感的表達。他運用傳統水墨藝術作為載體，將水墨渲染發揮至極致，形成獨特的藝術表現。在畫面構圖上嚴謹周密，喜愛於直式窄或超寬的畫面中布局，在他筆下的水墨都能表現出力量感。

    點擊圖片放大
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黃孝逵說︰「現代水墨已由一個運動衍化為一個理念，那便是在中國繪畫傳統的基礎上不斷創新，推動水墨藝術不斷發展，永不背棄傳統，永不放棄改革。」香港，一個被山水景色環繞的城市，為黃孝逵帶來無盡的創作題材。藝術家總能夠在不同的景觀中找到屬於香港的獨特魅力，不論是山清水秀的郊外，或是大樓林立的城市景觀都被黃孝逵形諸筆墨。

現代水墨在香港的發展多變。展覽期間，Artspace K會舉辦相關活動，藉此激起大眾對香港當代水墨藝術的喜愛，及懂得如何欣賞與收藏。

黃孝逵「凝瀞 • 香港」特展

日期︰即日至2022年10月23日
時間：11am至7pm（周二至周日，逢周一閉館）
地點︰Artspace K香港淺水灣道109號影灣園商場G105-106 

特展講座

時代風貌 ︰ 黃孝逵的水墨追尋 （普通話）
講者︰黃孝逵
日期︰20/8/2022 （六）
時間︰3︰00 – 4︰30 p.m.

收藏新視野︰當代水墨鑑賞與藝術市場 （粵語）
講者︰石嘉雯
香港佳士得中國書畫部資深專家暨拍賣主管
日期︰ 17/9/2022 （六）
時間︰ 3︰00 - 4︰30 p.m.

免費參與，按此報名

編輯：葉翠華

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