  • 28°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 11:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打卡熱點】天文台選出10大打卡好地方　本港2個地點看日落上榜

社會 10:26 2022/08/19

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

(天文台fb)

疫情下相信不少人已有逾2年時間無出國。天文台就嚴選十大香港打卡好地方。

天文台周四（18日）在社交平台表示，配合千變萬化的天氣現象，本港隨時影到靚過明信片的大作！對「打卡」來説，要地方夠靚、夠特別，還要看天氣情況。

  • 第10位紅香爐峰（看日落）
  • 第9位石澳（看星勝地）
  • 第8位流水響（港版瑞士）
  • 第7位角亞皆老街（曼哈頓懸日）
  • 第6位大帽山（看雲海）
  • 第5位機場維修區（看日落）
  • 第4位大埔潮汐站（三面環海）
  • 第3位大欖（可以遠眺大欖涌機場多普勒天氣雷達站）
  • 第2位大老山（大老山天氣雷達站）
  • 第１位「我的天文台APP」，市民瀏覽天氣照片就知道哪裡是打卡好地點

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【強制檢測】65處所納強檢　涉觀塘麗港城、沙田富豪花園等【附名單】
21:44 2022/08/18
【強制檢測】65處所納強檢　涉觀塘麗港城、沙田富豪花園等【附名單】
【人口販賣】葉劉接居民求助　指緬甸KK園區要求促滙15萬贖身
今日 09:13
【人口販賣】葉劉接居民求助　指緬甸KK園區要求促滙15萬贖身
【人口販賣】保安局再接3宗疑被誘騙到東南亞求助個案　警方機場派單張提醒旅客求職騙案
今日 09:25
【人口販賣】保安局再接3宗疑被誘騙到東南亞求助個案　警方機場派單張提醒旅客求職騙案
【人口販賣】保安局：至今接獲23名被騙到東南亞港人求助　11人仍被禁錮當地
今日 09:53
【人口販賣】保安局：至今接獲23名被騙到東南亞港人求助　11人仍被禁錮當地

你可能感興趣

【強制檢測】65處所納強檢　涉觀塘麗港城、沙田富豪花園等【附名單】
21:44 2022/08/18
【強制檢測】65處所納強檢　涉觀塘麗港城、沙田富豪花園等【附名單】
【人口販賣】葉劉接居民求助　指緬甸KK園區要求促滙15萬贖身
今日 09:13
【人口販賣】葉劉接居民求助　指緬甸KK園區要求促滙15萬贖身
【人口販賣】保安局再接3宗疑被誘騙到東南亞求助個案　警方機場派單張提醒旅客求職騙案
今日 09:25
【人口販賣】保安局再接3宗疑被誘騙到東南亞求助個案　警方機場派單張提醒旅客求職騙案
疫情 大帽山 機場 瑞士 天氣 雲海 香港 大埔 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
12:07 2022/08/18
【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
17:14 2022/08/18
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭
16:20 2022/08/18
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭