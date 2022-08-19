【打卡熱點】天文台選出10大打卡好地方　本港2個地點看日落上榜

▲ (天文台fb)

疫情下相信不少人已有逾2年時間無出國。天文台就嚴選十大香港打卡好地方。

天文台周四（18日）在社交平台表示，配合千變萬化的天氣現象，本港隨時影到靚過明信片的大作！對「打卡」來説，要地方夠靚、夠特別，還要看天氣情況。

第10位紅香爐峰（看日落）

第9位石澳（看星勝地）

第8位流水響（港版瑞士）

第7位角亞皆老街（曼哈頓懸日）

第6位大帽山（看雲海）

第5位機場維修區（看日落）

第4位大埔潮汐站（三面環海）

第3位大欖（可以遠眺大欖涌機場多普勒天氣雷達站）

第2位大老山（大老山天氣雷達站）

第１位「我的天文台APP」，市民瀏覽天氣照片就知道哪裡是打卡好地點

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責任編輯：余思嵐