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【痞子殿下】周嘉洛為買屋做兼職歷盡辛酸　重演劉松仁《大時代》經典場面

娛樂 12:13 2022/08/19

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TVB劇集《痞子殿下》在昨晚（8月19日）播出的第14集劇情，講到溫柔（陳瀅飾 ）發現紀威（周嘉洛飾）每晚做兼職，只為儲錢買房子給自己而大受感動，故即使對方害她亡國，最終也忍住未有下毒手。

「紀威」周嘉洛在劇中努力做不同的兼職、努力賺錢，受到不少屈辱、辛酸，他更重演了神劇《大時代》中劉松仁的催淚對白「今日做得唔好 唔要 聽日做得唔好 唔要 做得好 你俾人工我」。

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做兼職儲錢買屋

劇情是講，紀威做兼職為店舖搬貨，可是不小心弄倒貨物，要受老闆的氣，而且他有傷患在身，本來做疊報紙工作的紀威，被老闆叫他明天不要再來。

紀威立即求情說：「畀次機會吖，老細！我頭先扭親隻手，做野唔靈活，所以疊報紙先疊到亂七八糟，但係我要賺錢，我未婚妻跟住我、無得享福，仲耍寄人籬下，佢想要一個家，但係我畀唔到佢，作為男人，我覺得好難過，我想賺錢，我想畀個家佢」。

其後，紀威說：「今日做得唔好，唔要！聽日做得唔好，唔要！做得好，老細先畀工錢我！」老闆後來就請他再試一下。

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溫柔放下仇恨

紀威有感父皇滅了溫柔的歌蓮神國，自己可以做的就是給溫柔一間屋，令她可以好好生活。溫柔擔心對方是欺騙自己，或有機會要做回四皇子，再想起滅國的仇，打算拔刀殺害紀威，但最終未有下手。

紀威向溫柔送上不少提醒，請她不要很容易就對人破口大罵、改掉生活上的壞習慣、保養身體、不要大口大口地吃煎炸食物、早一點睡。他指自己即使將來不在，她也要好好照顧自己。

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紀威扮成女子

在今晚（8月19日）播出的一集中，小妹（JW飾）道出探望千刀（朱敏瀚飾）時，驚覺千刀患了離魂症，猩猩和武功招式等都是千刀幻想出來。

定國的救人事跡被小報廣傳，鎮民對其能力深信不疑。紀威得知定國（黃建東飾）來到首振鎮，擔心定國追殺自己。

怎料裘勇（吳岱融飾）命紀威調查定國此行目的，紀威無奈答應。溫柔下不了手殺紀威，決定要先殺定國，以洩滅國之恨。紀威怕被定國認出，與千刀扮成女子到夢一場送禮，二人赫見壯龍在定國房內練功，定國回來竟被紀威吸引。

撰文 : TOPick柴犬出動

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