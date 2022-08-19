  • 28°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 11:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女團COLLAR】八女齊上紐約時代廣場大螢幕　COLLAR代表香港揚威國際

娛樂 11:38 2022/08/19

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

COLLAR登上紐約時代廣場大螢幕！

由沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）組成的女團COLLAR最近揚威海外，COLLAR登上紐約時代廣場大螢幕，成為8月份的香港代表。

COLLAR今年年初成軍，八女工作不斷且火速成為人氣女團，出道至今不足一年便已榮登紐約時代廣場大螢幕，可喜可賀！

【COLLAR】七缺一到長洲遊樂散心　So Ching未有跟隊默默為阿Mo打氣

最新影片：

COLLAR代表香港

COLLAR於官方社交平台分享紐約時代廣場的照片，並寫道：

8月紐約時代廣場大螢幕有COLLAR呀 ! 🥰
COLLAR 除咗係Spotify Radar HK代表外，仲係Spotify「EQUAL Global Music Program」8月份香港代表! 感謝 Spotify及樂迷支持～
記得上Spotify收聽《EQUAL Hong Kong》同《RADAR HK》歌單，支持香港女聲嘅力量💖

    點擊圖片放大
    +8
    +7

多線發展

COLLAR於今年1月12日成團，作為新世代女團，八女同時作多線發展，且大受歡迎。

音樂方面，COLLAR先後推出了《Call My Name!》、《Never-never Land》、《Gotta Go!》、《肌研水の歌》及《OFF/ON》。

今年五月，ViuTV播放COLLAR首個團體綜藝節目《我哋係COLLAR》，令觀眾從多角度更了解八女。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLAR成員】屢傳So Ching退團　Winka為隊友護航：可以不愛不要傷害
19:31 2022/08/15
【COLLAR成員】屢傳So Ching退團　Winka為隊友護航：可以不愛不要傷害
【明日戰記】ANSONBEAN +Winka首度合作　齊獻唱電影主題曲演繹無畏勇氣
14:16 2022/08/16
【明日戰記】ANSONBEAN +Winka首度合作　齊獻唱電影主題曲演繹無畏勇氣
【COLLAR】七缺一到長洲遊樂散心　So Ching未有跟隊默默為阿Mo打氣
10:32 2022/08/17
【COLLAR】七缺一到長洲遊樂散心　So Ching未有跟隊默默為阿Mo打氣

你可能感興趣

【COLLAR成員】屢傳So Ching退團　Winka為隊友護航：可以不愛不要傷害
19:31 2022/08/15
【COLLAR成員】屢傳So Ching退團　Winka為隊友護航：可以不愛不要傷害
【明日戰記】ANSONBEAN +Winka首度合作　齊獻唱電影主題曲演繹無畏勇氣
14:16 2022/08/16
【明日戰記】ANSONBEAN +Winka首度合作　齊獻唱電影主題曲演繹無畏勇氣
【COLLAR】七缺一到長洲遊樂散心　So Ching未有跟隊默默為阿Mo打氣
10:32 2022/08/17
【COLLAR】七缺一到長洲遊樂散心　So Ching未有跟隊默默為阿Mo打氣
COLLAR 娛樂人物職業 陳泳伽 李芯駖 蘇芷晴 邱彥筒 蘇雅琳 許軼 王家晴 沈貞巧

最高瀏覽

【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
12:07 2022/08/18
【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
17:14 2022/08/18
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭
16:20 2022/08/18
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭