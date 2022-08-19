【女團COLLAR】八女齊上紐約時代廣場大螢幕　COLLAR代表香港揚威國際

▲ COLLAR登上紐約時代廣場大螢幕！

由沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）組成的女團COLLAR最近揚威海外，COLLAR登上紐約時代廣場大螢幕，成為8月份的香港代表。

COLLAR今年年初成軍，八女工作不斷且火速成為人氣女團，出道至今不足一年便已榮登紐約時代廣場大螢幕，可喜可賀！

【COLLAR】七缺一到長洲遊樂散心 So Ching未有跟隊默默為阿Mo打氣

最新影片：

COLLAR代表香港

COLLAR於官方社交平台分享紐約時代廣場的照片，並寫道：

8月紐約時代廣場大螢幕有COLLAR呀 ! 🥰

COLLAR 除咗係Spotify Radar HK代表外，仲係Spotify「EQUAL Global Music Program」8月份香港代表! 感謝 Spotify及樂迷支持～

記得上Spotify收聽《EQUAL Hong Kong》同《RADAR HK》歌單，支持香港女聲嘅力量💖

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多線發展

COLLAR於今年1月12日成團，作為新世代女團，八女同時作多線發展，且大受歡迎。

音樂方面，COLLAR先後推出了《Call My Name!》、《Never-never Land》、《Gotta Go!》、《肌研水の歌》及《OFF/ON》。

今年五月，ViuTV播放COLLAR首個團體綜藝節目《我哋係COLLAR》，令觀眾從多角度更了解八女。