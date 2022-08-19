【Netflix劇】《非常律師禹英禑》大結局感人　劇集效應韓國放生水族館海豚

▲ 《非常律師禹英禑》大結局為第二季鋪路。

Netflix近日熱播韓劇《非常律師禹英禑》昨晚播出精彩大結局，不少劇迷留意著「鯨魚CP」朴恩斌、姜泰伍的戀情能否開花結果，而此劇除了令人關注自閉症狀況，而當中富象徵的鯨魚也成為熱話。

在《禹英禑》大結局中，自閉症障礙症律師英禑繼續追查同母異父的弟弟捲入官司中，並要跟母親太美守在法庭上對決，英禑最終以其真摯的演詞，結束整個案件。

▲ 英禑迎來美好結局。

另外，濬浩受到英禑的感動，終大膽對她作出表白，並以貓和貓奴的關係形容雙方情感，英禑想起過去的種種事情，終放下心結，坦言貓也是愛著貓奴的，關係突飛猛進。

最後結局再次出現英禑搭地鐵的畫面，跟首集呼應，不過已由以前的不安變為充滿自信，另外貫穿全劇意象的鯨豚全數出場，充滿詩意感。不過，當中有些情節仍有空白，而劇組亦已公布將開拍第二季，令人期待。

▲ 結局再次出現海豚意景。

此外，由於《非常律師禹英禑》在韓國或海外都大受歡迎，令到劇中經常出現的海豚也受到關注，除了有不少周圍周品，也有更多聲音關注海豚生態，而韓國海洋水產部長官日前亦表示會展開把21隻水族館的海豚，全部送回大海的計劃。

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