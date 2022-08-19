【白色強人II】馬國明表明有喜事必公布　透露在黃嘉樂婚宴負責娛賓

▲ 大家等你好消息！

TVB熱播劇《白色強人II》進入尾聲階段，昨日（8月18日）一眾演員馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠、張曦雯等人到油麻地作宣傳，並與一班耆康老人福利會的義工一同以各式樂器共同演奏劇集主題曲。

【湯馬戀】馬國明攬靚湯看日落放閃 甜蜜程度惹網民揣測：係咪結婚喇？

開心觀眾對角色投入

最近劇情講到演唐明的馬國明與演蘇怡的唐詩詠再度分手，被觀眾大呼可惜。

對此馬國明接受TOPick訪問指，完全想不到觀眾會對他們這對「CP」如此喜愛：「有很多觀眾罵監製和編審拆散唐明和蘇怡，我自己都開心，證明他們看得相當投入，很想見到這對『CP』開花結果。但我覺得每段感情要有經歷再建立，才可突出段情更加穩固。」

▲ 大家故望這對「CP」復合。（陳慧安攝）

相片感覺浪漫 表明有喜事必網上公布

談到日前女友湯洛雯突然在社交網上載二人雙雙看日落的照片，大放閃光彈，令人初時誤以為有喜訊公布。

馬明解釋說：「沒有想到大家有那麼大的反應，我們只是覺得那張照片很美，是由高海寧幫我們拍攝。（為何不見樣？）我們就是喜歡不見樣，反而覺得太清楚不美，濛濛瀧瀧有些想像空間，覺得個感覺很浪漫。」

他續表示：「我自己的社交網都是甫有關工作的事情，如果私人生活的事情，真的要到很大件事要宣布才會公布。」

▲ 有喜事必公布！

不要輕信網上消息

至於提到近日湯洛雯被不法之徒冒名開設社交網帳戶，並向其身邊人埋手借錢，金額達6位數字，幸好她及早知道並作澄清。

馬明指出：「自己數年前都有此經歷，在馬來西亞有人冒充是我，在網上與我的粉絲說我經濟有問題，要集資度過難關，幸好有些跟隨我較久的粉絲可聯絡我，我得悉此事後，並立刻叫公司出聲明澄清這件事，希望大家在網上不要輕易相信，真的要小心。」

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自認酒量差 做娛賓

另外，今日（8月19日）是其好兄弟黃嘉樂結婚擺酒的大日子，問到作為兄弟團的唐明擔當甚麼角色，會否幫手頂酒，他自認酒量差：「頂酒就不用預我，我酒量很差，都是主要負責招呼賓客，安排拍照環節，飲飲食食為主。」

記者:陳曉柔