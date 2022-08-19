【高齡產子】54年來不斷求子渴望做媽媽 70歲老婦人工受孕成功誕子

▲ 70歲老婦透過人工受孕終成功誕子。

為了生仔，可以去到幾盡? 印度便有一名70歲老婦，為了追仔，繼後香燈，於去年先後接受了第3次試管受孕，並於本月15日成功高齡產子，誕下體重約7磅多的男嬰。

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根據《印度時報》等外媒報導，位於印度拉賈斯坦邦（Rajasthan），一名70歲老婦錢德拉瓦蒂（Chandrawati）與75歲丈夫成婚54年以來，不斷求子，卻天不從人願，多年來亦未能做子成功。兩夫婦於是便於大約一年半前，透過親友介紹，找上「印度試管嬰兒中心生產」（Indo IVF Test Tube Baby Center），嘗試人工受孕，想不到第3次時受孕即成功。老來得子的丈夫戈皮昌德（Gopichand）事後表示，非常高興身為家中的獨子可以延續家族血脈。

▲ 70歲老婦誕下男嬰。（圖片India Today）

試管嬰兒權威古普塔（Dr Pankaj Gupta）表示，雖然這是一樁喜事，但由於孕婦高齡，固亦有一定高風險，幸好最終母子均安。

古普塔也提到，印度國會通過一項法案，規定50歲以上男女不得接受試管嬰兒相關醫療，但是這對夫妻非常幸運，因為錢德拉瓦蒂在在法律生效、也就是今年6月以前就順利懷孕了。

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責任編輯：羅嘉欣