  • 31°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 13:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高齡產子】54年來不斷求子渴望做媽媽 70歲老婦人工受孕成功誕子

健康 12:54 2022/08/19

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

70歲老婦透過人工受孕終成功誕子。

為了生仔，可以去到幾盡? 印度便有一名70歲老婦，為了追仔，繼後香燈，於去年先後接受了第3次試管受孕，並於本月15日成功高齡產子，誕下體重約7磅多的男嬰。

最新影片:

根據《印度時報》等外媒報導，位於印度拉賈斯坦邦（Rajasthan），一名70歲老婦錢德拉瓦蒂（Chandrawati）與75歲丈夫成婚54年以來，不斷求子，卻天不從人願，多年來亦未能做子成功。兩夫婦於是便於大約一年半前，透過親友介紹，找上「印度試管嬰兒中心生產」（Indo IVF Test Tube Baby Center），嘗試人工受孕，想不到第3次時受孕即成功。老來得子的丈夫戈皮昌德（Gopichand）事後表示，非常高興身為家中的獨子可以延續家族血脈。

70歲老婦誕下男嬰。（圖片India Today）

試管嬰兒權威古普塔（Dr Pankaj Gupta）表示，雖然這是一樁喜事，但由於孕婦高齡，固亦有一定高風險，幸好最終母子均安。

古普塔也提到，印度國會通過一項法案，規定50歲以上男女不得接受試管嬰兒相關醫療，但是這對夫妻非常幸運，因為錢德拉瓦蒂在在法律生效、也就是今年6月以前就順利懷孕了。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://bit.ly/3we1pJ8

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【求子辛酸】女星日食25粒藥肚皮無數針孔　歷流產做最後一次試管嬰兒
18:35 2022/03/28
【求子辛酸】女星日食25粒藥肚皮無數針孔　歷流產做最後一次試管嬰兒
【求子辛酸】韓佳人婚後10年懷孕歷流產傷痛　試管佗女安胎40周足不出戶
17:12 2022/04/20
【求子辛酸】韓佳人婚後10年懷孕歷流產傷痛　試管佗女安胎40周足不出戶
【求子辛酸】42歲妻12年歷8次試管嬰終誕子　丈夫抱親生骨肉痛哭：差不多放棄
18:32 2022/06/11
【求子辛酸】42歲妻12年歷8次試管嬰終誕子　丈夫抱親生骨肉痛哭：差不多放棄

你可能感興趣

【求子辛酸】女星日食25粒藥肚皮無數針孔　歷流產做最後一次試管嬰兒
18:35 2022/03/28
【求子辛酸】女星日食25粒藥肚皮無數針孔　歷流產做最後一次試管嬰兒
【求子辛酸】韓佳人婚後10年懷孕歷流產傷痛　試管佗女安胎40周足不出戶
17:12 2022/04/20
【求子辛酸】韓佳人婚後10年懷孕歷流產傷痛　試管佗女安胎40周足不出戶
【求子辛酸】42歲妻12年歷8次試管嬰終誕子　丈夫抱親生骨肉痛哭：差不多放棄
18:32 2022/06/11
【求子辛酸】42歲妻12年歷8次試管嬰終誕子　丈夫抱親生骨肉痛哭：差不多放棄
健康問題 懷孕 印度 人工受孕

最高瀏覽

【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
12:07 2022/08/18
【大腸癌】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
17:14 2022/08/18
【感情糾紛】恐怖情人起飛腳踢頭　向男方狠掉飲品跪地訓話
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭
16:20 2022/08/18
【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復　Celina留陰影每次性高潮嚎哭