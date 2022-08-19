【東張西望】港人受騙被困緬甸KK園區　目擊毆打性侵活摘器官揭恐怖黑幕

▲ 近期懷疑有港人被誘騙到東南亞國家從事非法工作，引起全城關注。

近期懷疑有港人被誘騙到東南亞國家從事非法工作，引起全城關注。而TVB節目《東張西望》最近就有港人報料，指自己的朋友正受困緬甸「KK園區」，目睹園區內慘況，有嘗試逃跑的人被施以電擊水刑，也有人被挖取內臟，更有年僅12、13歲的少女慘遭性侵，情況慘不忍睹。

最新影片：

節目中有位黃先生，報稱有朋友現正身處緬甸KK園區，又透露友人的整個受騙過程。黃先生指，受害人起初先抵達泰國，就被安排入住對方提供的酒店，繼而就被捉上車，強行遭偷渡到緬甸。受害人被綁架後，雖然仍可跟外界聯絡，但綁匪表示要交付2萬美元贖金，才會釋放受害人至園區門口。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

黃先生指受害人會被不斷轉賣至各園區，而KK園區差不多是終站，基本上不能再轉賣，就直接被活摘器官，然後棄屍公海。受害人透露，KK園區內有不少香港人，都被困在一間房內，不能自由走動：

差到好似豬欄，大小二便都係隔離，佢地好似每日得一餐食，佢同我傾計時，都好似有人係隔離監視。

受害人又透露，只要騙到5個人過去，便有機會可被釋放。但他認為不可能騙人過去，自覺離開園區的機會渺茫，已是半放棄心態。他又指，曾目睹有人想逃跑，被抓回來後遭砍掉手指，又曾看到有人被浸在水中施刑，並見到有人被挖取內臟，一些只有12、13歲的女孩更被性侵。

《東張西望》又提及，收到不少報料者求救，指自己被騙到柬埔寨後受困，被迫從事網上詐騙，唯一能離開的方法只有支付贖金。

節目組指這些受害人現在被困的地方，應是柬埔寨金邊西南方的西哈努克市。該市是當地最大貿易中心，亦因此成為犯罪集團熱點。至於KK園區屬緬甸叛軍的地方，即使是緬甸政府都無法監管，生人勿近，被指一入去就很難再回來，被困人士如賺不到錢，更會遭電撃毆打等，無利用價值就會變賣內臟，手法相當殘酷。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

節目組同時訪問了一位從台灣回來、差點成為受害人的少女Maria。她指早前有一個朋友突然聯絡她，並詢問她是否缺錢，又向她提議出國賺錢的方法，表示只需到某些國家用護照換錢，就可包吃包住，所幸Maria最終沒有答應，逃過一劫。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://bit.ly/3we1pJ8

責任編輯：羅嘉欣