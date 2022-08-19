【姐姐問題】前任工人涉詐騙警察拉人　孫慧雪終遇好姐姐悟真理：保持溝通

▲ 雪雪希望今次真係請得好姐姐。

港人工作繁忙，大多數是雙職家庭，照顧小朋友、執屋等責任落在工人姐姐身上。藝人孫慧雪(雪雪)也不例外，她與丈夫工作都相當忙碌，早出晚歸，雪雪有時更因工作需要開通宵，加上沒有家人幫手，她坦言自己相當依賴姐姐照顧仔仔。

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雪雪育有一子羅駿滐（Riley），最近又請了新姐姐，她在社交平台晒出照片，從相片可見飯枱等凌亂不堪，雪雪更留言：

一山還有一山高，我真係唔識睇人㗎！下次真係要搵人幫手請。

相隔一星期，雪雪再次晒出同一張飯枱照，明顯已經整齊好多，雪雪大讚「姐姐今日發揮小宇宙，做得好好呀」！

就請姐姐，TOPick記者致電雪雪，她表示新姐姐來自菲律賓，經中介聘請，初初來到香港表現普通，連小朋友叫她，她都不太會理睬，不過在面試時候又表示自己喜愛跟小朋友玩。後來雙方經過溝通後，以及給予姐姐適應期，隨即姐姐有改善，雪雪開心地表示，黑氣走了，終於遇上好姐姐，不過她今次都學到，跟姐姐要保持良好溝通「以為佢自動地知道，傾完之後就好啲。」

▲ 雪雪安樂不少。

很多網民都留言鼓勵雪雪「做得好就要讚，做得差…要講佢知！」、「有進步，希望係個好開始」、「工人係要教㗎，唔可以俾佢自由發揮，慢慢等佢知道你嘅要求，就唔使煩啦！」

過往曾聘請過多位工人的雪雪，差不多次次都有不快經歷，最離譜的遇過警察上門拘捕姐姐，她憶述早前請了一個本地斷約的姐姐，工作期間，有4位警察突然上門拉人，兼出示搜查令要搜屋，原來該姐姐是詐騙集團成員，警方查到她用自己的戶口作非法交易，而且更騙了雪雪的另一位姐姐，挪用對方的戶口，幸好整件事雪雪沒有被騙，不過足以嚇餐飽！雪雪說：「佢坐完監出來，仲發訊息俾我，想我請番佢，但基於小朋友安全，所以都冇請了。」

▲ 一齊去游水。

雪雪強調他跟丈夫都非難搞之人，並沒有多多要求留難姐姐，對於屢次遇上不好的事，覺得相當無奈，她希望這個新姐姐透過溝通可以知道雙方要求，和諧共處。

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記者：陳麗薇