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【人口販賣】卓孝業：求助人士指被虐待禁錮　籲港人可藉入境處APP或拍照傳入境處求助

社會 11:47 2022/08/19

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卓孝業籲受害人拍照傳入境處，以確認營救位置。(資料圖片)

保安局副局長卓孝業今日（19日）表示，再接獲3宗懷疑被誘騙到東南亞的求助，其中1人仍被禁錮泰國、兩人被禁錮在柬埔寨，3人目前人身安全，求助個案至今增至23宗，有11人仍被禁錮當地。詳情即看【下一頁】卓孝業指，就這類個案作營救，困難不在於涉及的港人有沒有證件，或者是否符合檢疫安排，而是難以確認位置，亦要得到當地相關機構的協調協作。

他接受電台訪問時指，受害人除了可以致電入境處協助在外港人小組熱線求助外，若能使用流動數據，亦可在入境處應用程式撥打網絡電話；如數據微弱，則可填寫求助表格，不清楚所在地點的人士，可拍照上傳至表格內，保安局已透過駐當地中國領事館，並經國際刑警向當地執法單位提出協助和跟進，目前局方已牽頭成立專責小組，聯同警務處及入境處應對，動用所有可動用的資源協助在外港人。

如果你沒有漫遊電話服務，只要有數據的話，有入境處手機應用程式，可以透過程式打網絡電話回來。如果連網絡電話也不能打，訊號太弱，程式內有一個表格，按進去填寫簡單資料給我們，你甚至不知道自己位置在哪裏，你看到甚麼可以拍照，透過表格遞交給我們

他又稱，當中11人仍未回港，目前受害人人身安全但自由受到制限。

他們表達若他們服從指示工作的話，一般不會有太大問題，但如果他們工作稍為不理想或想拒絕，就會受到毆打或虐待

被問到有沒有需要提高這些東南亞國家的外遊警示，他則指現時的個案都是預謀詐騙，不符合外遊警示性質，不過都有在網頁提醒港人注意求職騙案。

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責任編輯：余思嵐

 

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