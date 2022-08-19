【爸爸教功課】一題教8次小三女兒仍不懂　學霸父崩潰揮拳錘牆：寧願做家務

▲ 內地一名清華大學畢業的爸爸，教女兒做暑期作業時感到束手無策。

教小朋友做功課，家長們均表示心很累。內地一名學霸爸爸教小三女兒做暑期作業時，單是一條題目他講足8次，女兒仍學不會，一直心不在焉在玩筆玩手指，爸爸嬲到揮拳錘牆說「教不了」，叫太太幫手教，寧願自己做家務。

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據內地傳媒報道，近日網絡一段影片於瘋傳，由王姓媽媽拍攝爸爸教導讀小三女兒做功課的痛苦過程。片中爸爸耐心教女兒做暑期作業，但女兒心不在焉，一直把玩手中的原子筆和玩手指。

▲ 爸爸是清華大學畢業。（影片截圖）

爸爸看到女兒的散漫態度感到氣憤，向牆壁揮了幾拳，接著站起來嘆氣「教不了，教不了」，然後搖頭離開。

王媽媽指丈夫畢業於清華大學，學術水平高，但對著散漫的女兒也無計可施，有一條題目教足7、8次，女兒還不會而感到崩潰，惟有換轉王媽媽教。她表示自己都是從一所全國排名前35的大學畢業，但對於教女兒做功課也感困難，惟有向其他家長取經。

孩子爸爸覺得我把他從輔導作業的苦海裏救了出來，說以後所有家務他來承擔。

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網民讚揚EQ高︰還忍得下去

影片引起大批網民共鳴，網民明白那位爸爸的苦況，還讚揚他EQ高，「這學習態度居然還忍得下去」、「此刻的家長多半是痛不欲生吧」、「管你清華還小學畢業，教小孩都一樣」。

不過，也有網民認為女兒的態度是被縱壞所致，「爸爸氣到捶牆，女兒在偷笑」、「勸爸爸下次教書前先教育禮貌與品德」、「得接受孩子的平凡」等。

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責任編輯︰王明芳