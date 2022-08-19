【聲夢傳奇】Chantel暑假頻接Job忙到爆　姚焯菲下周升Grade 11嘆未Ready

▲ 姚焯菲周一升讀Grade 11，大嘆未準備好開學。

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）憑TVB選秀節目《聲夢傳奇》人氣急升，樣子及聲線甜美俘虜不少粉絲，社交平台追蹤人數吸納13.4萬粉絲follow。

下個月便踏入16歲生日的Chantel，本月22日正式升讀grade 11（中五），快樂時光過得特別快，未享受完暑假便要收拾心情返學。尚有3天便開學，難怪她在社交平台大嘆：「Not ready for school lol（未準備好上學去）」

她上載多張在郊外拍攝的照片，雖然身後烏雲密佈，但Chantel輕露纖腰以及下配熱褲的造型，散愛青春活力感覺，夠晒sunshine！

【陽光空氣】姚焯菲與張馳豪合唱經典金曲 Chantel抱愛犬當公仔錫

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Chantel現時就讀位於荔枝角的CAIS宣道國際學校，該校學費較其他國際學校相宜，因此有「平民國際學校」之稱，吸引不少星二代如陳慧琳的兩名兒子、郭晉安與歐倩怡的一對子女等入讀。

Chantel出身富裕家庭，任職會計師的父母為了方便女兒返學，特意搬至學校附近的市值2千萬、過千呎豪宅。

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密密接Job

開學日子逼近，Chantel十分善用餘下的暑假時光，密密接工作為新歌宣傳。上月初推出新歌《#BBF》，在MV中她穿上校服做回學生妹，與女閨密演繹少女情懷，MV至今已達139萬點擊瀏覽，成績非常理想。

近日Chantel與同為「聲夢」歌手的張馳豪（Aska）重新演繹經典作品《陽光空氣》，二人首度合唱默契十足，日前雙雙現身商場活動，並即席獻唱新歌，吸引大批粉絲到場支持。去年有指Chantel與TVB簽了5年基本藝員合約，不過父母希望女兒以學業為重，不想她太早入行。

▲ Chantel與Aska合唱經典作品《陽光空氣》。

除了音樂工作之外，Chantel亦身體力行參與慈善，聯同組合After Class成員鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）一同為保良局慈善劍擊比賽拍攝宣傳片，首次體驗劍擊的運動。