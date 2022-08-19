【大腸癌】男子每日排便3次被誤認腸躁症　排便頻率增揭患4期大腸癌

▲ 男子排便頻率增揭患4期大腸癌。

大腸癌是香港第2位最常見的癌症，單在2019年，大腸癌佔癌症新症共有5556宗。有醫生便指有男病人10多年來一直以為自己每日排便次數多是因普通的腸胃疾病，未有加以重視，即使食用益生菌狀況亦未見好轉，直至入院檢查後，才發現已罹患大腸癌第4期。

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台灣基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康2.0》表示，該名男病人於10年多前，每天排便平均次數為2至3次，曾為此求醫，當時的醫生診斷為腸躁症，自此他便沒有再特別理會。惟3個月前，病人每天排便次數已增加至7至8次，去完廁所後，肚子往往仍繼續感到脹氣，而且大便形狀屬稀散，沒有成形。他因此嘗試服用益生菌及多休息，但未見好轉，最終入院求診。

錢政弘表示經大腸鏡檢查發現病人已罹患大腸癌4期，其腸道原來已有5公分的腫瘤，使得大腸管徑少了一半，糞便因此只能透過僅剩的管徑排出，所以較稀稀散散的。另一方面，由於腫瘤未見出血，所以未見有大腸癌常見的血便徵狀出現，才令病患一直掉之輕心。

外科醫師江坤俊也提醒，民眾只要排便習慣改變，次數明顯減少或增加，都可能是腸道出現異狀，最好儘速就醫檢查，及早發現及早治療。

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責任編輯：羅嘉欣