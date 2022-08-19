【媽媽辛酸】阿仔倒出玩具山塞爆客廳　媽媽心很累︰眼不見為乾淨

▲ 兒子倒出玩具山塞爆客廳，媽媽大感崩潰。

媽媽打掃好屋企，轉個頭見小朋友將所有玩具傾倒出來，間屋又亂過，真的會心很累。台灣有名媽媽分享兒子在家中玩玩具，一次過將海量玩具「曬冷」，布滿整個客廳，看到此情此景，不想面對。此帖文引起一眾媽媽們共鳴。

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兒子倒出玩具塞滿客廳

自己玩具自己執！可是究竟有多少小朋友能成功做到，往往都是由家長執手尾。日前，台灣有網民在facebook專頁《爆廢公社》轉發2張照片，照片相當震撼，寬敞客廳的中央堆滿了玩具，有名小男孩在角落也像寸步難行。照片所見，玩具很多樣，有拳擊玩具、籃球、積木、膠波、大砲氣槍、頭盔、爆谷機、玩具車等等。媽媽看見此情景崩潰不想面對去執拾。

聽到他倒玩具的聲音……心累媽媽表示：給我拿一塊布遮起來，眼不見為淨。

▲ 客廳變成玩具山。（網上圖片）

有家長級的網民看過帖文，大有共鳴，有的笑指原來自己家中的情況已不算嚴重，指圖片真的是可以用慘不忍睹去形容。「這玩具山好猛」、「這個我不行，我可能會叫垃圾車來收」、「我兒子最喜歡在玩具垃圾堆裡面找玩具來玩最好玩」等。此外，有網民指其實是家長有份一手造成，家長買太多玩具，只好慢慢訓練小孩收拾。有網民分享自己的方法，點擊圖查看︰

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4招培養子女妥善整理玩具

Little Space小空間創辦人、收納顧問賴淑雯向TOPick分享了4招培養子女妥善整理玩具，家長可參考避免出現以上家中出現玩具山的慘況。

1. 家長跟小朋友一同參與︰始終小朋友才是用家，孩子以學習分類物品為起步，好像玩具的小配件、公仔、卡等等。

2. 擺放地方配合小朋友高度︰玩具分類後，家長和小朋友一起商量如何收納這些玩具，易取易放的原則最為理想。

3. 小朋友動線來規劃擺放玩具，以保持收納習慣。

4. 斷捨離︰可用保留箱決定玩具去留，先將不太常玩的玩具暫存在內，並訂下一個時限，讓小朋友了解自己對該玩具的使用次數及喜好程度，過了時限可考慮轉送給朋友或捐贈。

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責任編輯︰顏紫燕