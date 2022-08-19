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【我要去旅行】國際旅遊展一連三天會展舉行　有獎活動贏機票住宿

休閒消費 17:20 2022/08/19

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今屆旅遊展有港人熱門目的地韓國、台灣、日本及泰國設攤位，提供最新資訊。（張頌婷攝）

近日香港政府終於放寬了入境險疫限制，相信港人恨飛恨到心癢癢，旅遊復甦在望，不妨先參觀一年一度的香港國際旅遊展（ITE）。展覽由即日起至8月21日舉行，並有27個參展國家及地區，比往年多近5成。雖然不及以往熱鬧，但仍有港人熱愛的日韓台泰攤檔，提供最新的旅遊資訊、豐富禮品及折扣優惠。

台灣館以「多元主題‧安心旅遊」主題參展，分成台東藍皮火車、台南 3D 七股鹽山等5大展區，即場打卡上載照片，即可換取限定禮品，參與專題講座更有機會贏取來回機票。

台灣館特設多個打卡位，包括台東著名的「藍皮解憂號觀光列車」。（張頌婷攝）

韓國以「再次啟『韓』」為主題，除提供旅遊諮詢及小冊子，現場更設有遊戲、免費旅遊講座及K-POP舞蹈表演，兼大送紀念品。

港人熱愛的日本亦有多個縣份參展，長崎縣攤位特設太陽花打卡位、熊本縣亦有熊本熊紙板公仔現身，提供大量最新旅遊資料及小禮物。

所有入境措施已回復疫情前的泰國，攤位設有免費旅遊書派發。（張頌婷攝）

泰國攤位亦有齊全的旅遊書、機票及酒店資料，亦將舉行多場分享會，介紹當地的食買玩、航班及酒店資訊。

各日本縣份都有大量旅遊單張，亦有專人介紹當地景點。（張頌婷攝）

今年亦有新參展商如加拿大黃刀鎮、冰島，以及新開旅行社的攤位，不少旅行社亦以本地遊作招徠，可即場報名參與。

本地豪華露營營地亦有巨型攤位，展示出越野車、帳幕等，歡迎訪客打卡及報名。

近幾年大受歡迎的本地豪華營地，亦有攤位展出。（張頌婷攝）

第36屆香港國際旅遊展

地址：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心3D-3E展館

日期及開放時間：8月19日 2pm - 6pm，8月20日 10am - 7pm，8月21日 10am - 5pm

入場費: 8月19日 $30，8月20日及21日: $20

活動詳情：www.itehk.com

記者：張頌婷

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