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【英國高考】GCE A-level成績出爐　直資龍校王錦輝中小學誕5A*超級狀元

中小學 12:08 2022/08/19

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王錦輝中小學誕生一名GCE A-level超級狀元，考獲5A*佳績。

英國高考（GCE A-level）成績出爐，其中直資龍校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學亦公布了GCE A-level成績，當中一名學生考獲5A*，成為超級狀元。

最新影片︰

王錦輝中小學宣布，該校12年級學生在2021-2022學年的GCE A-level成績︰

  • 50% A*
  • 82% A*-A
  • 96% A*-B

校方指不少學生取得了優異的成績，包括46%獲得了3A*或以上成績，其中一名學生更以5科A*成績排名第一。

    點擊圖片放大
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    +2

位於沙田的王錦輝中小學屬直資英文一條龍學校，推行十二年一貫的教育模式，提供本地中學文憑試（DSE）課程及英國高考（GCE A-level）課程。校方重視學生發展第三語言，學生除了中文及英文外，需學習第三語言——法文、德文、日文或西班牙文。

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責任編輯︰王明芳

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