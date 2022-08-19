【炒飯綜合症】隔夜飯炒飯有機會致食物中毒　食安中心教正確冷卻及翻熱食物

▲ 隔夜飯炒飯有機會致食物中毒！食安中心籲提防「炒飯綜合症」，教正確冷卻及翻熱食物。

食物安全中心近日發表期刊，其中指出最近於本地一食肆的炒飯樣本檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。細菌在已烹煮的食物中繁殖，有機會導致食物中毒（「炒飯綜合症」）。食安中心教市民如何處理烹煮後食物，避免細菌滋生。

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熟食處理不當可滋生致病毒素

食安中心指出，烹煮和翻熱能將細菌殺死，在一般情況下可確保食物安全。但食物烹煮後處理不當，就會造就細菌滋生的機會，例如蠟樣芽孢桿菌及金黃葡萄球菌。細菌產生耐熱毒素後，可抵受正常烹煮溫度，烹煮的熱力反而提供有利繁殖細菌細胞生長的環境，促使細菌殺滅其他微生物，令食物即使經過翻熱，也不能消除細菌污染。

市民處理食物要點

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配製食物時應注意清潔

食安中心給業界人士建議，應保持食物配製區清潔。由於金黃葡萄球菌通常存在於人類鼻腔、咽喉、頭髮及皮膚，因此食物處理人員在配製食物時，應遵守良好衞生規範，常洗手及清潔食物接觸面。同時，使用口罩及髮網，防止來自身體其他部位的金黃葡萄球菌造成污染。手部若有傷口，也應使用防水膠布覆蓋。

另外，生産食物前，應仔細預估所需食物量，以免過量生產而導致沒有空間妥為熱存、冷卻及冷存食物。同時亦要避免過早烹製食物。

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責任編輯：羅嘉欣